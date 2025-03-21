«Вали кацапа!» — в Одессе нацисты опять вышли на марш

«Вали кацапа — спасай Одэсу!», — кричали они, по традиции обмотавшись бандеровскими тряпками и прошагав по центру города. История с застреленным нацистом Ганулом не только ничему не научила его подельников — они провели марш его памяти. Хотя, может, наоборот научила, и шатание калик перехожих было воплем в никуда «спасите-помогите, мы следующие!»? Во всяком случае, их пасти смрадно изрыгали «Не страшно быть украинцем!», а значит — страшно. И на засыпку: «Герои не умирают — умирают враги!», «Стреляли не в Демьяна, а в каждого из нас!», сугс.

Хоть и полторы калеки, но они пропахали полгорода, мешая движению транспорта, да еще и в сопровождении полицаев. И как сие сочетается с запретом любых массовых собраний в условиях военного положения? Людей даже на Рождество и Пасху в храмы через рамку пропускают, обыскивают, а это… это другое.

В авангарде зомби-шествия — недобитки из гануловского «Уличного фронта» и мовные ведьмы из организации «Робимо вам нерви».

В конце ритуальных топтаний они традиционно жгли факела, стояли на коленях, бормотали «молитву националиста» и грозились «раскидать кости кацапов».

«Для кацапов, внутренних и внешних, националисты — все на одно лицо: они не разбираются в наших цветах и оттенках, тонкостях наших взаимоотношений [сорта говна детектед], — заявила глава мовных ведьм Катерина Мусиенко. — Все мы для них абсолютное зло, которое нужно уничтожить морально, а если не получится — физически».

Мусиенко — та самая нацистка-наводчица, которая сливала Ганулу координаты русских людей (на проценте сидела?), и она пообещала «продолжить его дело». Она сказала, что лучшая память о «казненном» ублюдке — это «не забывать день великой победы — 2 мая», и намекнула на продолжение:

«В Одессе полно кацапов, Одесса под постоянной угрозой. Когда я вижу как кого-то травят за украинский язык в одесских маршрутках, которые уже давно пора сжечь, то понимаю, что нужно стать на защиту своей национальной идентичности».

К слову, последний раз нацисты прошлись по Одессе маршем за день до войны. Так что зря они это «не страшно быть украинцем». Как с Фарион и Ганулом встретятся, те им расскажут.