В Закавказье Трамп копирует Ост-Индскую компанию британцев – армянский эксперт
«Дорогой Трампа» англосаксы оккупируют всё Закавказье – так же, как в своё время британцы парализовали весь Индостан.
Об этом на канале «Книжный день» заявил армянский независимый аналитик Сергей Шакарянц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это невыгодно англосаксонским кругам, неважно каким – протурецким, проеврейским, либерально-глобалистским. Там не хотят, чтобы через Армению Иран вышел к Чёрному морю. И мы понимаем, что этот клин сегодня уже хотят поддерживать искусственно американцы.
Это Трамп решил назвать этот маршрут, который турки называют «тюркским путём», а он его решил назвать «маршрут Трампа». «Трип». Какой «трип»?», – возмущался армянин.
«Англосаксы у нас здесь в Закавказье пытаются повторить то, что Англия в своё время сделала с Индией. Взяла какую-то дорогу и этой дорогой оккупировала весь Индостан под флагом Ост-Индской компании. Сегодня то же самое делает Трамп.
Под флагом «трипа», то есть «дороги Трампа», он хочет оккупировать наши земли, которые в дальнейшем станут открытым плацдармом нападения на Иран. А почему нет? И не смотрите, что Армения далеко от границ России – а дальше это и на российский Северный Кавказ», – добавил Шакарянц.
