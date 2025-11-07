Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевой запал у ВСУ закончился еще в 2023 году.

Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тот пыл закончился где-то, наверное, еще в 23-м», – сказал Никель, отвечая на вопрос, насколько у бойцов сохранился дух.

Он признает, что приказы выполняются «переступая через себя».

«Человек же не бесконечен, всем нужно отдыхать. Бесконечный стресс, бесконечная физическая нагрузка, бесконечное отсутствие полноценной нормальной жизни. У людей сыпятся семьи», – описывает ситуацию в армии укро-комбат.

Впрочем, далее он добавляет, что «все истощены, но системно делают эту работу».