«И так везде!»: в ВСУ полно «психов», но нет клинических психологов

Вадим Москаленко.  
27.01.2025 21:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинской армии сильно не хватает профессиональных психологов, способных работать с тяжёлыми патологиями.

Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил начальник группы контроля боевого стресса ВСУ Олег Гуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии сильно не хватает профессиональных психологов, способных работать с тяжёлыми патологиями. Об этом...

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«Я часто наблюдаю в бригадах, что происходит настолько много событий, что их нужно как-то оформлять. И все сознательные офицеры, которые умеют что-то набирать на компьютере, задействованы в служебных расследованиях, и очень часто на профильную работу не хватает времени.

И в результате, у нас дефицит военных психологов с соответствующим образованием. Особенно не хватает клинических психологов, которые разбираются в психопатологиях», – сказал Гуковский.

В свою очередь, тренер по психологической подготовке Константин Ульянов подчеркнул, что на Украине не хватает квалифицированных кадров везде.

«Когда нам нужно подготовить сержанта, мы отправляем его на курсы, и он эти курсы может не пройти. Ну, не подходит человек.

Но поскольку сержантов не хватает, проходят все. И такое случается и с курсами снайперов, и с дронщиками. Вот реально, человек путает красный проводок с синим, но ему всё равно дадут комплекс, который упадёт.

И ровно такая же ситуация у нас с операторами психологического воздействия, когда нам на завтра надо десять психологов – «так точно, будут». Но это будут люди без подготовки, без ценностей, без желания работать», – подытожил он.

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