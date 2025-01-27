«И так везде!»: в ВСУ полно «психов», но нет клинических психологов
Украинской армии сильно не хватает профессиональных психологов, способных работать с тяжёлыми патологиями.
Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил начальник группы контроля боевого стресса ВСУ Олег Гуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я часто наблюдаю в бригадах, что происходит настолько много событий, что их нужно как-то оформлять. И все сознательные офицеры, которые умеют что-то набирать на компьютере, задействованы в служебных расследованиях, и очень часто на профильную работу не хватает времени.
И в результате, у нас дефицит военных психологов с соответствующим образованием. Особенно не хватает клинических психологов, которые разбираются в психопатологиях», – сказал Гуковский.
В свою очередь, тренер по психологической подготовке Константин Ульянов подчеркнул, что на Украине не хватает квалифицированных кадров везде.
«Когда нам нужно подготовить сержанта, мы отправляем его на курсы, и он эти курсы может не пройти. Ну, не подходит человек.
Но поскольку сержантов не хватает, проходят все. И такое случается и с курсами снайперов, и с дронщиками. Вот реально, человек путает красный проводок с синим, но ему всё равно дадут комплекс, который упадёт.
И ровно такая же ситуация у нас с операторами психологического воздействия, когда нам на завтра надо десять психологов – «так точно, будут». Но это будут люди без подготовки, без ценностей, без желания работать», – подытожил он.
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