В вопросе территорий Россия «сожгла корабли». Назад дороги нет – военный эксперт

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Изменения в Конституцию, Политика, Россия, Украина


Решение включить исторические регионы в состав России, в том числе через Конституцию, окончательное и безвозвратное.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение включить исторические регионы в состав России, в том числе через Конституцию, окончательное и...

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«Когда Путин решил провести референдумы в этих новых регионах, включить в Конституцию, присоединить к России, это выглядело совсем не ловушкой, я и сейчас придерживаюсь мнения, что это никакая не ловушка. В дальних походах, еще в глубокой древности, был такой прием – если армия прибывала к месту сражения на кораблях, корабли являлись залогом возможного отступления и вообще отбытия домой, прекращения кампании. И был такой способ психологический сжигать корабли.

Если римский император желал вселить в войско решительность, он сжигал корабли и говорил: «Назад возврата нет, и я вместе с вами, ваш император, и я погибну вместе с вами, только вперёд». И когда войско видело, что вокруг пустыня и вернуться уже невозможно, корабли сгорели, они должны теоретически быть более решительными в бою…

Вот, когда российская власть, Кремль, решили провести референдум в этих четырех регионах, они делали шаг, пересекали точку невозврата. Назад уже, через Конституцию, по их разумению, перешагнуть было невозможно. Если Конституция принята, её назад не отменишь, то есть, необратимый шаг. Это то же самое, что сжечь корабли», – заявил Ширяев.

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