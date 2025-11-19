В военном кораблестроении России назревает критическая ситуация
Российские верфи обеспечивают погранслужбу ФСБ только 3 кораблями и 33 катерами в год при потребности в 6 кораблей и 45 катеров.
Об этом руководитель департамента береговой охраны погранслужбы адмирал Роман Толок заявил на парламентских слушаниях о развитии судостроительной промышленности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На судостроительных предприятиях ОПК не преодолена критическая зависимость от поставок из-за рубежа стратегических видов сырья, материалов, электронной компонентной базы, лицензированного программного обеспечения и высокотехнологичного промышленного оборудования. Попытки организовать их поставки по каналам параллельного импорта или заменить аналогичной продукцией из дружественных стран привели к ухудшению качества и существенному удорожанию строительства кораблей», – сказал Толок.
По его словам, увеличение гособоронзаказа приводит к износу оборудования на предприятиях.
«Отечественные производители металлообрабатывающих станков, кузнечно-прессового, прокатного оборудования и инструментов ввиду тяжелого финансового состояния не могут удовлетворить потребности оборонных предприятий. Критическая ситуация сложилась в сегменте высокоточного оборудования: станков с числовым программным управлением, а также координатно-измерительных машин, необходимых для выпуска высокоточных изделий», – сказал Толок.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: