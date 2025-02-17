В версию удара РФ по Чернобыльской АЭС не верят даже либералы и иноагенты
Удар беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС слишком подозрительно стал удобным поводом в очередной раз обвинить Россию во время выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналист-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эта речь началась с истории про беспилотник, российский якобы беспилотник, который якобы ударил по чернобыльскому саркофагу, то есть очень удачно прилетел этот беспилотник для речи Зеленского. Я не представляю себе, чем бы открывал Зеленский свою речь, если бы так удачно не прилетел беспилотник. Но что удивительно, обратите внимание, ответом было мертвое молчание – как-то никто эту речь не цитировал, и никто не говорил, что да, беспилотник, Россия, ударили. Даже CNN, которая раньше об этом событии сообщала бы на первой полосе, со словами «какие ужасные зверства российских оккупантов, очередное преступление Путина», они сказали: «Ну, Владимир Зеленский говорит, что беспилотник был российский, а Россия это отрицает». И пошли дальше…
Мне этот вариант кажется совершенно невероятным по той простой причине, что если бы, во-первых, я совершенно не понимаю с чего Путину таким образом срывать соглашения – у него, есть другие способы их сорвать, гораздо более корректные и нетривиальные, но уж если бы он решил их сорвать путем удара по чернобыльскому реактору, то прилетела бы какая-нибудь ракета, а не беспилотник, от которого никакой проблемы. То есть вариант намеренного удара России по чернобыльскому реактору я исключаю на все 100%…
Поскольку уже только ленивый не говорил, что Зеленский будет любыми способами срывать намечающееся соглашение и очень недоволен тем, что он в нем никак не участвует. Собственно, он в нем потому и не участвует, что он никогда бы его не заключил, то будет всё что угодно вплоть до ударов беспилотников по Кремлю. Но вот беспилотник прилетел не по Кремлю, а по Чернобыльской АЭС. И так это очень удачно получилось, чтобы Зеленский открыл этим свою речь», – заявила Латынина.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: