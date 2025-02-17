В версию удара РФ по Чернобыльской АЭС не верят даже либералы и иноагенты

Удар беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС слишком подозрительно стал удобным поводом в очередной раз обвинить Россию во время выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналист-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама