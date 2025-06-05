В Верховной раде открыто рассказали, как Зе-банда с западными проходимцами «пилят» миллиард баксов в год

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 00:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина, Энергетика


Украинская компания «Энергоатом» ежегодно зарабатывает порядка 50 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов), которые не учитываются налоговой или другими государственными структурами.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-министр ЖКХ, а ныне депутат парламента Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская компания «Энергоатом» ежегодно зарабатывает порядка 50 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов), которые...

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«С каждого киловатт-часа, который продает или поставляет Энергоатом на рынке, он имеет 99 копеек нераспределенной прибыли. Каждый киловатт-час, а их 50 миллиардов примерно в год, 99 копеек нераспределенной прибыли.

Что такое нераспределенная прибыль? Это означает, что компания и наблюдательный совет, и правительство как акционер, не утвердив финансовый план, согласно которому можно было бы распределять и четко контролировать, куда идут эти деньги, она позволяет эти деньги пускать, скажем так, в каком-то таком неизвестном или не очень известном направлении», – сказал Кучеренко, ныне представляющий отодвинутую от кормушки партию Юлии Тимошенко.

Он подчеркнул, что эти деньги, очевидно, были украдены.

Выступление Кучеренко никаких последствий не имело – присутствующие в зале депутаты молча заслушали информацию о разворовывании средств.

Интересно, что в наблюдательный совет «Энергоатома» входят и западные топ-менеджеры. По задумке они должны были помогать сделать госструктуру эффективной, но на практике, очевидно, спелись с вороватой Зе-бандой и получают свою долю от схемы «распила».

Это бывший топ-менеджер Westinghouse Electric Company Майкл Кирст и бывший министр энергетики Литвы Ярек Неверович.

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