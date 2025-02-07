Главная цель, с которой Штаты поддержали войну на Украине – получение разведданных о состоянии российской армии и ее вооружения.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил востоковед, главред инфопортала «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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