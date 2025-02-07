В украинской войне США разведали реальные возможности России – эксперт

Анатолий Лапин.  
07.02.2025 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Главная цель, с которой Штаты поддержали войну на Украине – получение разведданных о состоянии российской армии и ее вооружения.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил востоковед, главред инфопортала «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная цель, с которой Штаты поддержали войну на Украине – получение разведданных о состоянии...

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«Штаты от этой войны получили, что хотели. Они хотели узнать, что спрятано у России. При серьезном противостоянии НАТО и России хотели узнать, что на самом деле у России естьШтаты не могли понять, что может противостоять, например, «Кинжалу», если бы не война в Украине, они не понимали, как работают Т-90, они не понимали в подготовке к большой войне, как победить. И в этой войне Россия по глупости своей вскрылась полностью, и Запад понял, что у России есть.

Также Штаты поняли, какие минусы у Европы, особенно, когда мы просили передать нам снаряды, нам передали пару раз, и тут же склады опустели. Угрозы Трампа – это не угрозы, это воспитательные меры для стран Европы, которые расслабились. Это не угроза (требование выделять 5% на оборону) – он их таким образом толкает на подготовку к будущей серьезной войне, в которой Россия может либо распасться, либо капитулировать. В данной войне я мало верю, что Россия в этой войне капитулирует. Западу нужно было понять, как сработают санкции. Россия, оказалось, смогла обходить санкции при помощи Китая, Индии и так далее», – заявил Фараджаллах.

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