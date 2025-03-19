В Турции – волна арестов. Под каток репрессий попал мэр Стамбула и еще 105 человек

Сергей Рыжов.  
19.03.2025 08:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Происшествия, Турция


Что-то непонятное происходит в Турции. То ли у Эрдогана очередное обострение политической паранойи, не утихающей даже после смерти в США его главного оппонента Фетхуллаха Гюлена, то ли перед нами просто превентивный удар по антиэрдогановской оппозиции, однако турецкие СМИ пишут о начавшейся в стране волне массовых политических арестов.

В частности, сообщается, что прокуратура Стамбула вынесла постановление об аресте 105 госслужащих и политических активистов. Среди задержанных – мэр Стамбула и лидер турецкой оппозиции Акрам Имамоглы и его помощник Мурат Онун.

Что-то непонятное происходит в Турции. То ли у Эрдогана очередное обострение политической паранойи, не...

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В настоящее время, в доме Имамоглы в Стамбуле проходят обыски. Формально расследование начато по обвинению в коррупции. Крупная антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии касается проведения городских тендеров.

Однако критики Эрдогана упирают на то, что это лишь предлог, подтверждая свои опасения сообщениями правоохранителей о намерении «выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с Рабочей партией Курдистана», признанной в Турции «террористической».

«Его доставили в суд в сопровождении полиции», – сообщает CNN Türk о нынешней судьбе опального мэра.

«Горстка умов, пытающихся узурпировать волю нашей нации, использовала моих любимых полицейских в качестве инструментов этого зла и собрала сотни полицейских у дверей домов 16 миллионов жителей Стамбула. Мы столкнулись с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя своей нации. Я продолжу бороться против этого человека», — заявил Имамоглы журналистам.

Накануне Стамбульский университет аннулировал выданный ранее Имамоглы диплом о высшем образовании – якобы «из-за обнаруженных нарушений». Легитимность диплома ранее потребовала установить прокуратура Стамбула.

Смысл этой возни вокруг диплома становится понятен, если учесть нюансы избирательного законодательства Турции. Это где-нибудь на Украине  депутатом может с тать кто угодно, включая неграмотного “казака Гаврилюка”. А вот у турок баллотироваться могут только граждане с оконченным высшим образованием.

Таким образом, это решение очевидно мешает Имамоглы  выдвигаться на пост президента. Добавим к этому еще и тот факт, что  мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР).

В общем, следим за ситуацией по мерее ее развития. Пока же можно сказать лишь одно: судя по турецкой госпропаганде, позиции Эрдогана и его партии  крепки как никогда и крепчают год от года. Однако если смотреть на это сквозь оптику статистики арестов и разнообразных наездов на оппозицию, то может показаться, что с каждым годом количество явных и тайных врагов турецкого президента умножается в геометрической прогрессии. Как примирить обе оптики – пока непонятно.

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