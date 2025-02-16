В тени контактов с Москвой американцы готовят большую сделку с Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что помимо сделки по Украине США начали готовить сделку с Александром Лукашенко.

Газета обращает внимание на оставшийся малозамеченным фон недавних российско-американских контактов. На следующий день после освобождения Россией американца Марка Фогеля Белоруссия освободила троих человек: двоих белорусов (журналиста американского «Радио Свобода» Андрея Кузнечика, пинчанку Елену Мовшук, которую обвинили в насилии к силовикам на протестах в 2020 году, а также одного американца, чье имя не было названо. Представители США забрали их в Белоруссии и вывезли в Литву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В интервью CNN Смит утверждал, что это был «односторонний жест» Лукашенко для улучшения отношений, и Минск не получил ничего взамен.

The New York Times считает, что визит в Минск высокопоставленной американской делегации свидетельствует о повороте в политике США.

«После многих лет попыток США изолировать ближайшего союзника России встреча с президентом Белоруссии указывает на улучшение отношений. Белоруссия, которая обычно злорадствует по поводу любого признака выхода из изоляции, также в основном хранит молчание, хотя ведущий государственного телевидения Игорь Тур внес нотку таинственности предположив, что г-н Смит не был настоящим главой американской делегации и что в ней также принимал участие более высокопоставленный чиновник», – отмечает издание.

Встреча прошла после того, как Трамп провел долгий телефонный разговор с Путиным. Издание предполагает, что готовится большая сделка.

«Освобождение Александром Лукашенко на этой неделе гражданина США и двух белорусских политзаключенных может стать первым шагом к масштабной сделке между Вашингтоном и Минском. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит на встрече дипломатов в Вильнюсе», – пишет издание.

Таким образом, Вашингтон пытается добиться, в том числе, снижения влияния Москвы на Минск, пояснил американский дипломат.

Издание напоминает, что Смит участвовал в вывозе из Белоруссии гражданина США и двух белорусских змагаров, которых 12 февраля освободил Минск. Дипломат был среди американцев, которые ездили в Минск, чтобы вывезти этих людей. Во время визита он встретился с Александром Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем, пишет NYT.

В рамках обсуждаемой сделки, как рассказал Смит в Вильнюсе, Лукашенко может освободить множество заключенных, в том числе широко известных. Это Смит назвал «главной целью США». Взамен Вашингтон ослабят санкции против белорусских банков и экспорта калийных удобрений, сказали источники газеты.

Еще одна важная цель американцев— дать Лукашенко «передышку вне орбиты России», говорят собеседники издания. Смит сказал, что спрашивал у Лукашенко, готов ли тот свернуть репрессии против националистической оппозиции, и белорусский президент якобы ответил положительно.

Газета напоминает, что Смит ранее курировал политику США по Белоруссии и при прошлой американской администрации Байдена. Переговоры с союзниками США о смягчении санкций он начал еще в прошлом году, отмечает NYT.

На брифинге для западных дипломатов в Вильнюсе Смит также сказал, что у Лукашенко при встрече не было никаких признаков ухудшающегося здоровья. Он казался уверенным и полностью контролирующим ситуацию, передали источники газеты слова дипломата.

Сам Смит публично не говорил, с кем встречался и что обсуждал. Госдепартамент США не ответил на запросы газеты.

Косвенно информацию американского издания подтверждает упоминавщийся выше белорусский телепропагандист Игорь Тур, перепостивший публикацию из NYT под заголовком «Люди Трампа тайно посетили Беларусь. Готовят «большую сделку» в своем телеграмм-канале с припиской: «Будет очень интересно».