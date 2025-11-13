«В стране много коррупции»: В ЕС признают, что не хотят принимать Украину
Еврокомиссия отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены против вступления с союз Украины.
Об этом заявил директор по исследованиям Центра европейской политики Янис Эммануилидис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы посмотрим на дебаты об Украине по вопросу, есть ли у нее возможность действительно вступить в Европейский союз, то я чувствую, что многие страны будут против. Давайте будем откровенны: у нас очень изменились дебаты о расширении с 2022 года из-за войны в Украине. Такое чувство, что есть много людей, которые не хотят, чтобы Украина вступила в ЕС. Это означает, что у вас будет абсолютно другой импульс», – сказал Эммануилидис.
Он предполагает, что в ЕС ступят только Албания и Черногория, а Украина и Молдова – нет.
«Мы обещали расширение. Расширение произойдет. Но одна или две страны самые сложные не будут включены в зависимости от ситуации на Украине. Но Украина не войдет в Евросоюз. Если больше не будет зверств, если война закончится, аргумент будет таким: теперь давление не такой сильное, и мы можем найти способ сосуществования. К тому же в стране много проблем с коррупцией. Нам действительно нужна Украина?» – сказал Эммануилидис.
