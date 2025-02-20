Обслуживающие киевский режим и находящиеся во власти нацисты уничтожают православные храмы и избивают прихожан, отбирая приходы в пользу ПЦУ.

Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил американский адвокат Боб Амстердам, известный как защитник российских либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На самом деле это другая церковь, которая, кстати, украла наши церкви, занималась мобилизацией. Да, украла, прямо украла. И хуже того, избивала наших священников, избивала наших прихожан. И у меня есть это на видео. Это пожилые родители людей, которые сейчас на фронте сражаются за освобождение и защиту Украины, и которых очень часто избивает СБУ, это их тайная полиция. На руках у них маски смерти с нацистскими нашивками.

И позвольте мне сказать вам кое-что, чего вы больше нигде не услышите. В Украине есть мощное правое движение, которое имеет огромное влияние. Наши газеты предупреждали об этом еще в конце 90-х годов. И как только началась война, мы больше ничего об этом не слышали. Как будто все эти неонацисты исчезли. Но они не исчезли. Они – часть украинского правительства, но вам никогда не позволят об этом говорить, потому что, если вы скажете что-то подобное, вас назовут путинистом», – заявил Амстердам.