Запад должен продолжать поставлять Украине эффективное оружие, но при этом не допустить неконтролируемой эскалации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», с таким предложением на страницах газеты «Вашингтон Пост» выступил Рон Вахид, глава аналитической компании Arcanum, специализирующейся на стратегической разведке.

Он поддержал решение Трампа не предоставлять Украине ракеты «Томагавк», поскольку, их сложно было бы развернуть. Автор предлагает сосредоточиться на поставках оружия, готового к немедленному развёртыванию, наряду с усилением экономического давления, чтобы подтолкнуть Москву к согласию на прекращение боевых действий путём переговоров, «не попадая в ловушку эскалационной спирали».

«К счастью, существуют эффективные системы, совместимые с существующими у Украины платформами. Ракета ERAM (Extended Range Attack Munition), совместимая с украинскими истребителями F-16, обеспечивает дальность поражения около 450 км. Немецкие крылатые ракеты Taurus также достигают дальности более 480 км и предназначены для поражения хорошо укреплённых целей. Это оружие позволит Украине поражать наступающие российские войска, логистические узлы, линии снабжения и командные пункты, напрямую нарушая способность России проводить наступательные операции», – пишет Вахан.

Впрочем, он признает, что давление на Россию провоцирует ее на более жесткие ответы, и предлагает стратегию для Украины.

«Например, в качестве начала переговоров Украина могла бы предложить структуру децентрализованного управления оккупированным Донбассом по образцу Соглашения Страстной пятницы [по Северной Ирландии]. Согласно такому плану, Донбасс останется в составе Украины, но получит значительную местную автономию, гарантированную языковую защиту и административную поддержку многонациональных миротворческих сил. Это предотвратит превращение региона в замороженный конфликт и позволит восстановить территориальную целостность», – говорится в статье.

По сути, предлагается формат новых Минских соглашений, которые в своё время Украина и лично Зеленский отказались выполнять, что и стало одной из причин нынешнего конфликта.