В США опять заговорили о демократических и авторитарных молекулах газа
Отказавшись от дешевого российского трубопроводного газа, ЕС выиграл нечто более ценное, чем деньги.
Такое мнение озвучил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, выступая в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это урок, который дорого обошелся европейцам – зависимость от России. Это очень дорогой урок о важности диверсификации источников энергии. Цена за молекулу российского газа – это не только то, что указано в счете. Это еще и риски, связанные с этим», – вещал Пайетт.
Если взглянуть на цифры, после отказа от российского газа диверсификация энергоносителей в ЕС снизилась. Так, доля американского СПГ в европейском импорте в 2023 году составляла 48%, тогда как доля российского газа 2005 году составляла 35%.
В 2019 году два представителя министерства энергетики США назвали природный газ, добываемый в США, «газом свободы» и «молекулами американской свободы».
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