В США опять заговорили о демократических и авторитарных молекулах газа

Елена Острякова.  
17.01.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США


Отказавшись от дешевого российского трубопроводного газа, ЕС выиграл нечто более ценное, чем деньги.

Такое мнение озвучил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, выступая в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшись от дешевого российского трубопроводного газа, ЕС выиграл нечто более ценное, чем деньги. Такое...

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«Это урок, который дорого обошелся европейцам – зависимость от России. Это очень дорогой урок о важности диверсификации источников энергии. Цена за молекулу российского газа – это не только то, что указано в счете. Это еще и риски, связанные с этим», – вещал Пайетт.

Если взглянуть на цифры, после отказа от российского газа диверсификация энергоносителей в ЕС снизилась. Так, доля американского СПГ в европейском импорте в 2023 году составляла 48%, тогда как доля российского газа 2005 году составляла 35%.

В 2019 году два представителя министерства энергетики США назвали природный газ, добываемый в США, «газом свободы» и «молекулами американской свободы».

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