В Совфеде защитили Лукашенко от Запада
Белорусские президентские выборы были очередными, конкурентными – и состоялись в полном соответствии с конституцией Республики Беларусь.
Об этом сегодня вице-спикер Константин Косачев заявил на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наши западные оппоненты попытались лишить эти выборы легитимности, не направив туда своих наблюдателей и поспешив выдать уничижительные с их точки зрения оценки в отношении организации и проведения выборов. Мы слышали заявления Европарламента и ряда руководителей западных стран.
Так вот, международное наблюдение было обеспечено на самом профессиональном уровне: работало почти 500 зарубежных наблюдателей из 52 стран мира», – сказал Косачев.
Он уточнил, что больше всего международных наблюдателей прибыло из стран СНГ. Правовая оценка выборам была дана Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и изучения избирательных прав граждан при Межпарламентской ассамблее стран СНГ.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Вчера Госдума трижды аплодировала его избранию.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: