В Совфеде защитили Лукашенко от Запада

Белорусские президентские выборы были очередными, конкурентными – и состоялись в полном соответствии с конституцией Республики Беларусь.

Об этом сегодня вице-спикер Константин Косачев заявил на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные оппоненты попытались лишить эти выборы легитимности, не направив туда своих наблюдателей и поспешив выдать уничижительные с их точки зрения оценки в отношении организации и проведения выборов. Мы слышали заявления Европарламента и ряда руководителей западных стран.

Так вот, международное наблюдение было обеспечено на самом профессиональном уровне: работало почти 500 зарубежных наблюдателей из 52 стран мира», – сказал Косачев.