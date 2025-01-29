В Совфеде защитили Лукашенко от Запада

Елена Острякова.  
29.01.2025 17:43
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия


Белорусские президентские выборы были очередными, конкурентными – и состоялись в полном соответствии с конституцией Республики Беларусь.

Об этом сегодня вице-спикер Константин Косачев заявил на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусские президентские выборы были очередными, конкурентными – и состоялись в полном соответствии с конституцией...

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«Наши западные оппоненты попытались лишить эти выборы легитимности, не направив туда своих наблюдателей и поспешив выдать уничижительные с их точки зрения оценки в отношении организации и проведения выборов. Мы слышали заявления Европарламента и ряда руководителей западных стран.

Так вот, международное наблюдение было обеспечено на самом профессиональном уровне: работало почти 500 зарубежных наблюдателей из 52 стран мира», – сказал Косачев.

Он уточнил, что больше всего международных наблюдателей прибыло из стран СНГ. Правовая оценка выборам была дана Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и изучения избирательных прав граждан при Межпарламентской ассамблее стран СНГ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Вчера Госдума трижды аплодировала его избранию.

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