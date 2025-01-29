В Совфеде мать Собчак затеяла спор о курортном сезоне в Анапе

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Количество отказов от заранее забронированных и оплаченных путевок в санатории и детские лагеря Анапы значительно увеличилось после Нового года. В различных организациях детского отдыха этот показатель составляет от 35 до 60%, что ставит их под угрозу разорения.

Об этом сегодня сенатор Александр Трембицкий заявил на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу отметить, что отмены бронирования основаны на недостоверной информации из мессенджеров и социальных сетей о том, что курортного сезона в Анапе не будет, что ликвидация последствий катастрофы продлится год и больше, что не соответствует действительности. Что характерно – ведутся на эту информацию и органы исполнительной власти различных субъектов, которые, в первую очередь, стали отказываться от приобретения коллективных путевок», – сказал Трембицкий.

Вице-премьер Инна Святенко пообещала подключить комитет по туризму. Однако мать скандальной блогерши Ксении Собчак, сенатор от Тувы Людмила Нарусова осталась недовольна.

«Какая наша главная цель: пролоббировать санатории, которые теряют своих клиентов или защитить здоровье детей от неблагоприятных воздействий. Это объективный факт! Никто здесь никого не пугает, но и не замалчивает. Я не поняла, какова цель озабоченности, которую мы высказываем. По-моему, приоритет должен быть – здоровье детей», – сказала Нарусова.

Примечательно, что до этого она хранила молчание почти два года, хотя ранее была склонна к скандальным высказываниям. По слухам, такова была плата за сохранение за Нарусовой места представителя Тувы.