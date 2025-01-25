В Словакии бушует «Укромайдан» – фанаты Киева намерены заставить Фицо повернуться задом к Москве

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В Словакии местная оппозиция правительству Роберта Фицо и его партии «Смер», подняв на щит украинскую тему, пошла на штурм правительственных редутов. Как сообщает местный портал Aktualit, десятки тысяч демонстрантов собрались на центральной площади словацкой столицы Братиславы с плакатами против сближения политики премьер-министра Роберта Фицо с Россией.

По оценкам организаторов, в демонстрации на площади Свободы в Братиславе приняли участие 60 000 человек, что примерно в четыре раза больше, чем две недели назад.

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Протестующие скандировали «Хватит Фицо» и «Мы — Европа», а в какой-то момент после кратковременного отключения электроэнергии осветили площадь с помощью своих мобильных телефонов.

Антиправительственные митинги под проукраинскими лозунгами прошли также в 20 других городах Словакии. В Кошице вышли 15 тысяч человек, а в Банска-Бистрице — более 10 тысяч. Всего, по оценкам словацкого новостного сайта Dennik N, в протестах по всей стране приняли участие не менее 100 000 человек.

Акции протеста организует инициатива под говорящим названием «Мир Украине» и проходят они под слоганом «Словакия — это Европа» ( где-то мы это уже видели – ПН). Организаторы митингов требуют, чтобы премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку «ради будущего Словакии», а страна отказалась от любого сотрудничества с Россией.

«Мы не хотим быть с Россией… Мы хотим быть в Европейском союзе, мы хотим быть в НАТО и мы хотим остаться там», — заявил участник акции протеста Франтишек Валах в Братиславе.

Мариан Кулич из гражданской группы «Мир Украине», которая организовала протесты, сказал, что их цель — «создать давление, чтобы это правительство действительно изменило свое направление на Москву и сосредоточилось» на партнерах ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский выразил поддержку словацким протестующим, разместив фотографию демонстрации на сайте X с комментарием на словацком языке: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

Как пишет местная газета Dennik N, премьер Фицо, ссылаясь на информацию спецслужб, заявил, что в стране готовится государственный переворот «группами иностранных экспертов», которые участвовали в протестах в Грузии и на Украине. Фицо заявил о планах перерастания протестов в попытки незаконного свержения правительства, в том числе путем захвата государственных зданий.

Оппозиционные партии потребовали провести голосование о недоверии правительству Фицо, но правительству удалось выстоять, поскольку у него сохраняется небольшой перевес голосов в парламенте.

«С момента своего возвращения на пост премьер-министра в четвертый раз в 2023 году Фицо вызывает у критиков опасения, что его правительство ослабляет демократические ценности и смещает внешнюю политику в сторону от союзников по Европейскому союзу и НАТО и сближается с Россией», – пишет Reuters.

Отметим, что подозрительно синхронно аналогичные протесты начались и в Сербии, где “шатают” многовекторного президента Александра Вучича.