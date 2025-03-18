«В следующий раз очередей в военкоматы не будет» – киевская нацистка-активистка
Если после перемирия снова начнётся горячая фаза конфликта, то те, кто пошли добровольцами в 2022-м, десять раз подумают, хотят ли они снова попасть в рабство ВСУ.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская общественница, соучредитель ОО «Интенция» Валентина Климус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В целом, с каждой щели мы слышим, что сроки службы невозможны, мы должны кем-то их заменить, однако сейчас больше выглядит так, что нет желания и политической воли заменять тех, кто уже в силах обороны. Есть надежды просто дотянуть на них до мира.
Потому что все надеются, что пришёл Трамп, что он что-то решит, а Путин его обязательно послушает, и вообще «нужно просто перестать стрелять». Но эти люди, наверное, просто забывают, как это было во времена АТО», – сказала она.
«И вообще, даже если сейчас удастся установить такой хрупкий мир, то украинцам самое время научиться думать наперёд и понимать, что с таким соседом нам просто необходимы реформы в армии. И в частности, законодательно закреплённые сроки службы.
Потому что при следующем нападении каждый, кто в 2022 году бросился защищать Украину, не раздумывая, встал на защиту, сейчас десять раз подумает, нужно ли ему снова попадать в это рабство», – вещала Климус.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: