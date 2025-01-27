В Симферополе для волонтёров откроют восемь цехов

Катя Добрина.  
27.01.2025 17:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Симферополе откроется производственный центр из 8 цехов по изготовлению маскировочных сетей, носилок, сухих супов и прочих продуктов, необходимых на передовой. Для работы в цехах требуется 50-80 добровольцев.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила координатор группы «Творим добро. Гуманитарная помощь ребятам» Ольга Холявинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе откроется производственный центр из 8 цехов по изготовлению маскировочных сетей, носилок, сухих...

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«На сегодняшний день у нас 24 мастерские по плетению маскировочных сетей и еще 34 надомных подразделения. Буквально недавно открылась мастерская в Ростове, в подвалах и котельной храма 1902 года постройки. Мы занимаемся плетением маскировочных сетей и производством еще 34 предметов, которые жизненно необходимы ребятам – как на передовой, так и в госпиталях. Вот, допустили ошибку. Надеялись, что будет зима, а снега нет. Теперь надо перекрасить заготовленные белые сети», – отметила Халявинская.

Новые цеха разместятся в промзоне Симферополя. В центре будет столярный цех для производства станков под маскировочные сети, цех для сушки овощей и мяса для сухих супов и мясных чипсов, а также мастерские и швейных цех.

«Например, бойцам нужны особенные носки на культи, чтобы они могли комфортно перемещаться и не мерзнуть. Есть нужда в специализированных вещах для людей с самыми разными ранениями, которые нужно отшивать. В прошлом году мы пригласили бойцов на форум волонтерских организаций, чтобы они дали свои рекомендации по готовой продукции, что нужно изменить, что дополнить», – пояснила волонтер.

Помимо маскировочных сетей и носилок, в каждую посылку на передовую входят письма бойцам.

«Мы делали подсчёт в июне – нашими маскировочными сетями можно было уложить дорогу до Мариуполя. Но, в первую очередь, для меня это было абсолютно удивительно, что бойцам нужны письма. В каждом подразделении есть железные ящики для хранения этих писем, которые пишут люди абсолютно разного возраста, и школьники, и взрослые, серьезные люди, и подопечные нашего симферопольского Дома престарелых», – подытожила Холявинская.

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