В Сербии продолжаются майданные страсти – голодают противники и сторонники Вучича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мать одного из погибших в ходе обрушения 1 ноября 2024 года бетонного козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде (эта трагедия и стала поводом для начала новой волны протестов в Сербии) Диана Хрка, вокруг которой в последнее время объединяются протестующие, требующие свержения действующей власти в Сербии, поговорила по телефону с Александром Вучичем.

«Он действительно пригласил меня прийти и поговорить с ним, но, учитывая, что он сказал, что не обладает юрисдикцией в отношении обвинения или моих требований, я не знаю, зачем мне эта встреча, и о чем говорить спустя год», – сказала голодающая уже девятый день Хрка, дав понять, что встречаться с президентом не намерена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Следует отметить, что помимо требований наказать всех виновных в случившейся трагедии, Хрка выставила и вполне себе политические пункты: назначить досрочные выборы и выпустить на свободу всех «политических заключенных» (в своей массе речь идёт об участниках массовых беспорядков, нападавших на полицейских и сторонников правящей Сербской прогрессивной партии).

Одновременно стало известно о госпитализации депутата от правящей партии Углеша Мрдич, который также голодал у стен парламента уже 11 дней.

Вместе с поддержавшими его пятью ветеранами войн 90-х он требовал ареста бывшего руководства сербских железных дорог по обвинению в ответственности за обрушение навеса.

Протест Мрдича можно рассматривать как хитрую политтехнологию – он выводит сербскую власть из-под огня, и показывает, что даже команда Вучича не способна повлиять на исход процесса.

В специальном видеобращении Вучич призвал Хрку и Мрдича «еще раз обо всем подумать» и сделать только то, что принесет пользу «им, обществу и нашей стране». Но, как водится в сербской политике, все, включая сербского президента, будут делать только то, что хочется конкретно им.