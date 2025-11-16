«В рядах ВСУ уже поняли, что умирают в окопах за золотые унитазы Зе-подельников» – иноагент Латынина

Максим Столяров.  
16.11.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 427
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Коррупционный скандал на Украине, мягко говоря, не добавит Евросоюзу смелости украсть замороженные российские активы для их передачи Киеву.

Об этом либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррупционный скандал на Украине, мягко говоря, не добавит Евросоюзу смелости украсть замороженные российские активы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кроме того, это и предупреждение ЕС, который продолжает поддерживать Зеленского. Будет очень сложно украсть 300 млрд. российских долларов и отдать их Украине, когда теперь известно, что происходит с этими деньгами.

Даже Орбан написал: «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом – это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где всё, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии безумия – спасибо, мы не хотим в этом участвовать».

Это серьёзная история. Когда Зеленский говорит, что надо больше денег на то, чтобы защитить украинскую энергетику – это же одна из вещей, на которую он просил деньги. А потом оказывается, что его соратники обсуждают, как пустить эти деньги на откаты

Это деньги в упаковках федеральной резервной системы, которые разбирались и разносились таким образом, пока Зеленский рассказывал европейцам, как ему нужны деньги.

Рассказывал своим согражданам о том, что Донбасс отвоюют, границы 91 года, никакого «Стамбула», война до победного конца, европейцы и американцы обязательно должны что-то дать… А может, это, в том числе, и ради того, чтобы этот велосипед ехал?», – рассуждала иноагент.

«Потому что то, что опубликовало НАБУ – это чуть ли не 1% всех разговоров, которые записывались у этих прекрасных людей с золотыми унитазами.

Получается, что свергли Януковича с золотым батоном, зато получили золотой унитаз. Я думаю, что очень многие, кто сидят сейчас на фронте в окопах с украинской стороны, думали, что воюют за Украину, а оказывается, они воюют за чей-то золотой унитаз», – добавила Латынина.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить