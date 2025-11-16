Коррупционный скандал на Украине, мягко говоря, не добавит Евросоюзу смелости украсть замороженные российские активы для их передачи Киеву.

Об этом либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме того, это и предупреждение ЕС, который продолжает поддерживать Зеленского. Будет очень сложно украсть 300 млрд. российских долларов и отдать их Украине, когда теперь известно, что происходит с этими деньгами.

Даже Орбан написал: «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом – это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где всё, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии безумия – спасибо, мы не хотим в этом участвовать».

Это серьёзная история. Когда Зеленский говорит, что надо больше денег на то, чтобы защитить украинскую энергетику – это же одна из вещей, на которую он просил деньги. А потом оказывается, что его соратники обсуждают, как пустить эти деньги на откаты…

Это деньги в упаковках федеральной резервной системы, которые разбирались и разносились таким образом, пока Зеленский рассказывал европейцам, как ему нужны деньги.

Рассказывал своим согражданам о том, что Донбасс отвоюют, границы 91 года, никакого «Стамбула», война до победного конца, европейцы и американцы обязательно должны что-то дать… А может, это, в том числе, и ради того, чтобы этот велосипед ехал?», – рассуждала иноагент.