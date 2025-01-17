Румынское государство фактически перестало существовать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, отвечая на вопрос об отмене итогов первого тура президентских выборов в ее стране, где победил евроскептик Кэлин Джорджеску.

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«Конституционный суд запустил механизм госпереворота со снятия моей кандидатуры в президенты решением № 2 от 5 октября 2024 года, когда беспрецедентным в истории способом я была фактически признана виновной в преступлении, связанном с убеждениями, как при нацистской диктатуре. Я единственный кандидат, которому было запрещено участвовать в президентских выборах в Румынии, потому что я была на официальных приемах в посольстве России, где выступала за мир, и потому что я критически отношусь к ЕС и НАТО. Конституционный суд нарушил все европейские и международные нормы, запретив мне выдвигать свою кандидатуру, после чего фактически отменил выборы, потому что таков был приказ Еврокомиссии. Причина — выборы прошли не так, как хотелось правительству», – сказала Шошоакэ в интервью «Известиям».

По ее словам, произвол на выборах продолжится до тех пор, «пока западные державы не выберут кандидата, который будет выполнять все их приказы».