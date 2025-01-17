В Румынии произошел государственный переворот
Румынское государство фактически перестало существовать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, отвечая на вопрос об отмене итогов первого тура президентских выборов в ее стране, где победил евроскептик Кэлин Джорджеску.
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«Конституционный суд запустил механизм госпереворота со снятия моей кандидатуры в президенты решением № 2 от 5 октября 2024 года, когда беспрецедентным в истории способом я была фактически признана виновной в преступлении, связанном с убеждениями, как при нацистской диктатуре. Я единственный кандидат, которому было запрещено участвовать в президентских выборах в Румынии, потому что я была на официальных приемах в посольстве России, где выступала за мир, и потому что я критически отношусь к ЕС и НАТО.
Конституционный суд нарушил все европейские и международные нормы, запретив мне выдвигать свою кандидатуру, после чего фактически отменил выборы, потому что таков был приказ Еврокомиссии. Причина — выборы прошли не так, как хотелось правительству», – сказала Шошоакэ в интервью «Известиям».
По ее словам, произвол на выборах продолжится до тех пор, «пока западные державы не выберут кандидата, который будет выполнять все их приказы».
«Из-за того что мне было запрещено участвовать в президентских выборах, открылся ящик Пандоры, и серия госпереворотов продолжилась отменой первого тура президентских выборов и незаконным продлением полномочий Клауса Йоханниса, который по состоянию на 22 декабря больше не конституционный глава Румынии. В результате этих действий Конституционный суд стал фактическим правителем Румынии. Он также аннулировал конституцию и практически упразднил румынское государство», – считает политик.
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