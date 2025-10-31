Украина занимается дроновым терроризмом, убивая мирное население в приграничных регионах России, поэтому командующий Сил беспилотных систем Роберт Броуди с позывным «Мадьяр» должен быть ликвидирован.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас «Томагавки» – «Томагавками, но, на мой взгляд, есть другая опасность – это дроновый терроризм, который особенно применяет противник на приграничных территориях. Это, прежде всего, территории Белгородщины, мы видим удары по плотине, Курской земле, моей родной Брянщины. Это терроризм в чистом виде во главе с Мадьяром, который гоняется конкретно за мирными жителями.

Эта проблем стоит на повестке дня очень серьезно, и ее нужно решать. По факту этот деятель, он должен быть замочен в сортире, и не только он. Так, как было с Басаевым, как было с Хаттабом и так далее. И есть опыт, накопленный у нас, поэтому надо применять. Иначе это будет достаточно серьезные последствия иметь, ну скажем так, и в социальном плане, и в другом», – заявил Дандыкин.