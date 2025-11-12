В России может появиться новый вид госизменников

Чтобы минимизировать ущерб от вражеских дронов, в России планируют ввести «охлаждение» сим-карт после возвращения граждан из-за границы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В России хотят ввести охлаждение сим-карт: по прилету из-за границы, выхода из роуминга, будет включен суточный режим, когда вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом на сутки. Но будет возможность авторизоваться, и сразу сможете маме позвонить, такси вызвать.

Если СИМ-карта была выключена в течение какого-то времени, то она не сможет сразу выйти в интернет. По-моему, 72 часа у нее этот период охлаждения.

Идея хорошая и логичная, потому что все СИМ-карты, которые используются украинцами, покупаются в России нелегально, вывозятся, ставятся на дроны и прилетают к нам. Таким образом, они будут отключаться, а те карты, которые у нас, будут работать», – сказал Товкач.