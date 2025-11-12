В России может появиться новый вид госизменников
Чтобы минимизировать ущерб от вражеских дронов, в России планируют ввести «охлаждение» сим-карт после возвращения граждан из-за границы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В России хотят ввести охлаждение сим-карт: по прилету из-за границы, выхода из роуминга, будет включен суточный режим, когда вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом на сутки. Но будет возможность авторизоваться, и сразу сможете маме позвонить, такси вызвать.
Если СИМ-карта была выключена в течение какого-то времени, то она не сможет сразу выйти в интернет. По-моему, 72 часа у нее этот период охлаждения.
Идея хорошая и логичная, потому что все СИМ-карты, которые используются украинцами, покупаются в России нелегально, вывозятся, ставятся на дроны и прилетают к нам. Таким образом, они будут отключаться, а те карты, которые у нас, будут работать», – сказал Товкач.
«Но есть нюанс: СИМ-карты покупаются у дропов, и точно так же будут находиться дропы, которые будут их разблокировать, потом отъезжать на 20 лет. Такие товарищи найдутся, которые за денежку маленькую возьмутся этим заниматься.
А централизованной пропаганды, которая бы объясняла людям, что можно делать, а что нельзя, к сожалению, не наблюдается. То есть, про период охлаждения я слышу, а вот про то, что 100% будут поступать предложения от неких людей заниматься разблокировкой, какую-то причину придумают, вот про это никто не говорит почему-то. А это госизмена», – подытожил гендиректор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: