В России может появиться новый вид госизменников

Максим Столяров.  
12.11.2025 15:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 353
 
Госизмена, Дзен, Россия


Чтобы минимизировать ущерб от вражеских дронов, в России планируют ввести «охлаждение» сим-карт после возвращения граждан из-за границы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы минимизировать ущерб от вражеских дронов, в России планируют ввести «охлаждение» сим-карт после возвращения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В России хотят ввести охлаждение сим-карт: по прилету из-за границы, выхода из роуминга, будет включен суточный режим, когда вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом на сутки. Но будет возможность авторизоваться, и сразу сможете маме позвонить, такси вызвать.

Если СИМ-карта была выключена в течение какого-то времени, то она не сможет сразу выйти в интернет. По-моему, 72 часа у нее этот период охлаждения.

Идея хорошая и логичная, потому что все СИМ-карты, которые используются украинцами, покупаются в России нелегально, вывозятся, ставятся на дроны и прилетают к нам. Таким образом, они будут отключаться, а те карты, которые у нас, будут работать», – сказал Товкач.

«Но есть нюанс: СИМ-карты покупаются у дропов, и точно так же будут находиться дропы, которые будут их разблокировать, потом отъезжать на 20 лет. Такие товарищи найдутся, которые за денежку маленькую возьмутся этим заниматься.

А централизованной пропаганды, которая бы объясняла людям, что можно делать, а что нельзя, к сожалению, не наблюдается. То есть, про период охлаждения я слышу, а вот про то, что 100% будут поступать предложения от неких людей заниматься разблокировкой, какую-то причину придумают, вот про это никто не говорит почему-то. А это госизмена», – подытожил гендиректор.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить