В России и на Украине обсуждают ответ Путина на перемирие

Сегодняшний ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о возможном перемирии ставит Россию на одну сторону с США по отношению к Украине.

Об этом в своем тг-канале написал американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Оба лидера понимают, что Украина вынуждена пойти на уступки, потому что этого диктует ситуация на земле. И вот, основной разговор будет между Путиным и сначала Уиткоффом, а затем и самим Трампом: что именно требовать от Украины? Сначала в рамках перемирия, а затем и мирных переговоров. Российский лидер зайдет с максималистских позиций, и вопрос, чего будет отстаивать американская сторона из украинских пожеланий. Мой прогноз — больше всего копий сломают вокруг «демилитаризации» и послевоенной конфигурации ВСУ», – написал Наумов.

С ним согласен политтехнолог Вадим Попов.

«Из-за этих самых нюансов США и Россия сломают не мало копий. Кремлю важно не только не вхождение Украины в НАТО (с чем согласен Трамп), но и демилитаризация Украины. Зеленский же, наоборот, топит за сильную армию. Трамп пока публично не высказывался об этом, но стоит предположить, что здесь сторонам будет тяжело найти общий язык. Наблюдаем», – написал он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Путин поставил вопросы, которые отделяют тактическое «прекращение огня» от более стратегического «перемирия» и тем более стратегически устойчивого мира, чего и добивается Россия.

«Ведь прекращение огня – это не самоцель, а лишь средство для достижения цели – окончательного политического урегулирования причин, спровоцировавших конфликт. Это и есть Искусство вести переговоры с большой буквы. Наш подход – не про 30 дней, он про будущие поколения. Надеюсь, тем же будет руководствоваться в конечном итоге и американская сторона, ведь призыв к «здравому смыслу» г-н Трамп озвучил предельно четко. А европейцы с их Зеленским пусть тем временем покурят нервно в сторонке», – написал Косачев.

«Кремль сейчас только задаёт вопросы. Но свои конкретные предложения (ответы на эти вопросы) он не намерен давать публично. И с учетом того, что встреча Уиткоффа с Путиным сегодня вечером будет в закрытом формате, а телефонного разговора Путина с Трампом именно сегодня не будет, можно говорить о том, что Кремль решил дать Трампу шанс отойти от формата популистской говорильни и взяться за урегулирование конфликта всерьёз», – считает политолог Максим Жаров.

На Украине слова Путина интерпретировали несколько иначе. Скандальный депутат-экстремист Алексей Гончаренко угодливо предлагает слушать американского президента, а не российского и продолжает предрекать украинскую «перемогу».

«Давайте по порядку и смотря правде в глаза разберемся, что происходит сейчас. Ни Украина, ни Россия сейчас не может победить в этой войне. Украина в экономическом плане в разы слабее России, но при этом ЕДИНСТВЕННАЯ, кто может противостоять России сейчас и выдержать такую сложную войну. В России тем временем приближается большой экономический кризис. Выдержать все это они не смогут. И будут соглашаться на все, что скажет новая администрация США. Поэтому слушайте не Путина, а Трампа», – болтает Гончаренко.

Глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров более сдержан.

«Мне кажется совершенно очевидным, что предложение Трампа, – есть редкий шанс свернуть конфликт, который второй раз уже не представится. Напротив, в случае вымогательства Москвой еще лучших условий, есть риск, что республиканцы отойдут от своих мирных инициатив и возобновят военную помощь Киеву, чтобы удержать интересующие их подконтрольные территории. Из-за чего война затянется еще на неопределенный срок, возможно даже до возвращения к власти в США демократов. А украинцам, не зарабатывающим на войне, в первую очередь, нужен мир, все остальное потом», – рассуждал Азаров.

А вот украинскую журналистку и телеведущую Диану Панченко порадовало требование Путина отменить насильственную мобилизацию на Украине.

«Такими темпами рейтинг Путина в Украине быстро обгонит Зеленского», – написала она.

«Одно из предложений Путина по перемирию наверняка найдет широкую поддержку на Украине, а именно – прекращение бусификации. У этого на Украине много сторонников. Хотя официально шайка Зеленского конечно же будет выступать против этого», – поддержал ее военный эксперт Борис Рожин.

Публицист Егор Холмогоров предлагает выдвинуть еще одно требование, которое понравится рядовым украинцам.

«Как технически возможно контролировать отсутствие военного обучения в стране, которая больше Бельгии? Особенно если учесть, что Украине сейчас больше всего нужно пушечное мясо, которое долго учить не надо. Нормальной темой будет потребовать от Украины открыть границы», – предлагает Холмогоров.

Военный журналист Роман Сапоньков предупреждает о ловушке, которую готовит России Запад.