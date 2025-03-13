В России и на Украине обсуждают ответ Путина на перемирие
Сегодняшний ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о возможном перемирии ставит Россию на одну сторону с США по отношению к Украине.
Об этом в своем тг-канале написал американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Оба лидера понимают, что Украина вынуждена пойти на уступки, потому что этого диктует ситуация на земле. И вот, основной разговор будет между Путиным и сначала Уиткоффом, а затем и самим Трампом: что именно требовать от Украины? Сначала в рамках перемирия, а затем и мирных переговоров.
Российский лидер зайдет с максималистских позиций, и вопрос, чего будет отстаивать американская сторона из украинских пожеланий. Мой прогноз — больше всего копий сломают вокруг «демилитаризации» и послевоенной конфигурации ВСУ», – написал Наумов.
С ним согласен политтехнолог Вадим Попов.
«Из-за этих самых нюансов США и Россия сломают не мало копий. Кремлю важно не только не вхождение Украины в НАТО (с чем согласен Трамп), но и демилитаризация Украины. Зеленский же, наоборот, топит за сильную армию. Трамп пока публично не высказывался об этом, но стоит предположить, что здесь сторонам будет тяжело найти общий язык. Наблюдаем», – написал он.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Путин поставил вопросы, которые отделяют тактическое «прекращение огня» от более стратегического «перемирия» и тем более стратегически устойчивого мира, чего и добивается Россия.
«Ведь прекращение огня – это не самоцель, а лишь средство для достижения цели – окончательного политического урегулирования причин, спровоцировавших конфликт. Это и есть Искусство вести переговоры с большой буквы. Наш подход – не про 30 дней, он про будущие поколения.
Надеюсь, тем же будет руководствоваться в конечном итоге и американская сторона, ведь призыв к «здравому смыслу» г-н Трамп озвучил предельно четко. А европейцы с их Зеленским пусть тем временем покурят нервно в сторонке», – написал Косачев.
«Кремль сейчас только задаёт вопросы. Но свои конкретные предложения (ответы на эти вопросы) он не намерен давать публично.
И с учетом того, что встреча Уиткоффа с Путиным сегодня вечером будет в закрытом формате, а телефонного разговора Путина с Трампом именно сегодня не будет, можно говорить о том, что Кремль решил дать Трампу шанс отойти от формата популистской говорильни и взяться за урегулирование конфликта всерьёз», – считает политолог Максим Жаров.
На Украине слова Путина интерпретировали несколько иначе. Скандальный депутат-экстремист Алексей Гончаренко угодливо предлагает слушать американского президента, а не российского и продолжает предрекать украинскую «перемогу».
«Давайте по порядку и смотря правде в глаза разберемся, что происходит сейчас. Ни Украина, ни Россия сейчас не может победить в этой войне. Украина в экономическом плане в разы слабее России, но при этом ЕДИНСТВЕННАЯ, кто может противостоять России сейчас и выдержать такую сложную войну. В России тем временем приближается большой экономический кризис. Выдержать все это они не смогут. И будут соглашаться на все, что скажет новая администрация США. Поэтому слушайте не Путина, а Трампа», – болтает Гончаренко.
Глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров более сдержан.
«Мне кажется совершенно очевидным, что предложение Трампа, – есть редкий шанс свернуть конфликт, который второй раз уже не представится. Напротив, в случае вымогательства Москвой еще лучших условий, есть риск, что республиканцы отойдут от своих мирных инициатив и возобновят военную помощь Киеву, чтобы удержать интересующие их подконтрольные территории. Из-за чего война затянется еще на неопределенный срок, возможно даже до возвращения к власти в США демократов. А украинцам, не зарабатывающим на войне, в первую очередь, нужен мир, все остальное потом», – рассуждал Азаров.
А вот украинскую журналистку и телеведущую Диану Панченко порадовало требование Путина отменить насильственную мобилизацию на Украине.
«Такими темпами рейтинг Путина в Украине быстро обгонит Зеленского», – написала она.
«Одно из предложений Путина по перемирию наверняка найдет широкую поддержку на Украине, а именно – прекращение бусификации. У этого на Украине много сторонников.
Хотя официально шайка Зеленского конечно же будет выступать против этого», – поддержал ее военный эксперт Борис Рожин.
Публицист Егор Холмогоров предлагает выдвинуть еще одно требование, которое понравится рядовым украинцам.
«Как технически возможно контролировать отсутствие военного обучения в стране, которая больше Бельгии? Особенно если учесть, что Украине сейчас больше всего нужно пушечное мясо, которое долго учить не надо. Нормальной темой будет потребовать от Украины открыть границы», – предлагает Холмогоров.
Военный журналист Роман Сапоньков предупреждает о ловушке, которую готовит России Запад.
«В логике антироссийской коалиции нам явно заготовили Хасавьюрт или Минск, из которого хорошего выхода нет. И тот факт, что войну надо останавливать, не говорит, что нужен “мир без аннексий и контрибуций”. На Западе просто прямым текстом говорят, что сразу после остановки боевых действий на Украину зайдёт иностранный контингент и будет заготовлена инфраструктура для ударов по России.
А значит, без нейтрального статуса и гарантий нейтралитета мир невозможен. За работу взялись дипломаты, началась большая битва бульдогов под ковром. А российская армия, как сказал Верховный, двигается на Запад», – пишет Сапоньков.
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