В РФ готовится процедура лишения иноагентов гражданства – нацпредатель Яшин
В уголовном деле вышвырнутого из России иноагента Ильи Яшина – тот проходит уже как лицо без гражданства.
Об этом эмигрант сам рассказал в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотел бы я знать, что у меня с гражданством. Против меня в Московском суде рассматривается очередное уголовное дело, в материалах которого обнаружилась бумага, выписка из базы данных МВД, где указано, что я являюсь лицом без гражданства.
Я удивился, потому что не было никакой процедуры. Её и не существует, в Конституции написано, что родившийся в России не может быть лишён гражданства. И тем не менее, эта бумага появилась с печатью, и сейчас суд пытается разобраться», – сказал Яшин.
«И дело важное. Потому что если они нашли какой-то юридический механизм лишить меня гражданства, это может коснуться огромного числа людей.
Мы по пятницам читаем списки Минюста о пополнении списка иноагентов. Будем ещё получать списки людей, которых лишили гражданства, как это было в Советском Союзе. Но там хотя бы процедура была», – причитал нацпредатель.
