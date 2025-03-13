В Раде взволнованны: «О нас уже вытирают ноги даже охранники!»

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Требования украинских депутатов уже игнорируют не только министры или начальники органов, но даже охранники.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат партии «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера сотрудники УГО [Управление государственной охраны] не пускали нескольких наших коллег в Верховную Раду, и это факт. Там есть ваши коллеги, там есть коллеги из других фракций, неважно, – это были депутаты. И парламент Украины своим решением в 210 голосов проголосовал вызвать начальника УГО на 13:00 среды. Он не пришел, сказал, что у него Ставка, хотя мы одновременно видели здесь другого члена Ставки – Руслана Стефанчука, он выполнял свой долг быть в парламенте. Коллеги, мы как парламент довели себя до того, что к нам уже не приходят ни министры, ни главы правоохранительных органов, ни исполняющие обязанности. У нас не пришел министр обороны на Комитет по обороне, чтобы рассказать, что у нас с оружием, и вы узнаете об этом из новостей в «Украинской правде». После переговоров в Саудовской Аравии, мы не удосужились вызвать министра иностранных дел, чтобы он рассказал нам о ситуации. И завтра на «Часе вопросов к правительству», как вы думаете, будет выглядеть заслушивание министра социальной политики, в то время, когда решается судьба страны, в то время, когда мы говорим о мирных переговорах – или приостановке, или прекращении, или паузе – о соглашении? Скажите мне, пожалуйста, это нормально? До чего мы себя довели?!» – сказал Железняк.

Он поностальгировал по тем временам, когда министры не смели даже опаздывать на вызов в парламент.

«Было уважение к парламенту – уважение, которое мы с вами, как депутаты, потеряли сами. Ни офис президента, ни Кабинет министров – мы, депутаты, сами себя довели до того, что нас уже начальник УГО посылает! Вы понимаете это?!» – возмутился депутат.

В зале раздались аплодисменты, что только сильнее разозлило выступающего.