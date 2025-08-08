В Польше украинцы, восславив бандеровцев, осквернили памятник жертвам Волынской резни

Олег Кравцов.  
08.08.2025 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 715
 
Вандализм, Дзен, Нацизм, Польша, Происшествия, Украина


В Польше шокированы актом вандализма в отношении монумента, возведенного в память о поляках, погибших от рук бандеровцев.

Речь идет о памятнике в Домоставе, который представляет собой украинский трезубец, на который насажен польский младенец. У основания монумента – отрубленные детские головы на кольях.

В Польше шокированы актом вандализма в отношении монумента, возведенного в память о поляках, погибших...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сегодня ряд польских СМИ опубликовали снимки с нарисованным флагом цветов бандеровской военной структуры и надписью, которая ее восславляет.

Местная полиция проинформировала, что начала расследование.

На акт вандализм обратили внимание у польского президента Кароля Навроцкого.

«Вопрос о вандализме в отношении памятника «Волынская резня» в Домостове должен быть скорейшим образом решен, а виновные в этом позорном акте наказаны», — заявил пресс-секретарь главы Польши Рафал Лескевич.

Напомним, что Волынская резня была признана геноцидом польским парламентом. Тем не менее, Варшава, несмотря на героизацию бандеровцев на Украине, продолжает оказывать помощь киевскому режиму в войне с Россией.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить