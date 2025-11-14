В Покровске ситуация критическая, Россия забирает большие территории, – полковник СБУ
Помимо самого Покровска Россия получит еще большие территории вокруг него, а также выход на оперативный простор на Днепропетровском направлении.
Ситуацию можно охарактеризовать как критическую, заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень сложно на Покровском, есть продвижения врага уже на Днепропетровском направлении. Они небольшие, но враг создает там условия для выхода на оперативное пространство…
Это же мы назвали это направление Покровским, потому что там этот населенный пункт стоит в центре, но там есть Мирноград, есть много сел вокруг, и там вообще большая территория под прицелом врага, которую враг может забрать. Поэтому тут у нас ситуация именно критическая», – заявил Костенко.
Участник СВО Андрей Родионов уточняет:
«Покровск и Мирноград скоро всё. Осталось дождаться официального сообщения МО. Купянск также в ближайшее время будет свобождён. Сейчас можно уверенно сказать, что продвижение Русской армии отмечено практически по всей протяжённости русско-украинского фронта. Да, возможно не так быстро, как хотелось бы, но мы наступаем. И что особенно важно отметить – украинский фронт начал сыпаться сразу в нескольких направлениях».
