В ПМР рассказали, как Запад формирует пятую колонну на постсоветских территориях
Страны западного блока эффективно формируют пятую колонную в постсоветских республиках предоставляя им огромное количество бюджетных мест для молодежи в своих вузах – в отличие от России.
Об этом на канале «Книжный день центр» заявил профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На фоне работы западных посольств и фондов, Молдавия неожиданно вошла в «Партнерство во имя мира», натовскую программу. Потом, будучи в целом пророссийской, она стала отправлять военных на натовские учения, потом она стала подписывать какие-то двусторонние соглашения с силовыми ведомствами Европы.
Потом стали отправлять на стажировку в Европу врачей, учителей, военных, полицейских, по сути мозги, весь чиновничий аппарат. А те с удовольствием их брали, бесплатно обучали, потому что они понимали, что формируют там свою пятую колонну. Вот, в чем дело», – сказал Соин.
«Я приведу простой пример. Допустим, вот Молдавия. У нас по линии Россотрудничества примерно 500 бюджетных мест для молдавских студентов. Это прекрасная вещь. Россия, 145 миллионов человек, одна восьмая часть земного шара, дала 500 мест. Это здорово.
Румыния, с гулькин нос, около 20 миллионов человек – более 5 тысяч мест. Вот вам, бабушка, и Юрьев день. Это не считая частных фондов, которые тоже финансируют обучение в Румынии, помимо того, что в Румынии прошли переподготовку огромное количество врачей, учителей.
А что такое врач или учитель в любой, особенно в сельской местности? Это гуру. Он вызывает родителей, если это учитель. Он общается с пациентами, если это врач.
И когда они в итоге сдвинули лояльно к нам относившихся политиков, если вот мы говорим конкретно про Молдову, и завели уже прошедших в школу Сороса менеджеров на управление, типа Санду и ее команды, мы все увидели, что такое западная диктатура, что такое этот западный четвертый европейский рейх», – добавил он.
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