В ПМР рассказали, как Запад формирует пятую колонну на постсоветских территориях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока эффективно формируют пятую колонную в постсоветских республиках предоставляя им огромное количество бюджетных мест для молодежи в своих вузах – в отличие от России.

Об этом на канале «Книжный день центр» заявил профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На фоне работы западных посольств и фондов, Молдавия неожиданно вошла в «Партнерство во имя мира», натовскую программу. Потом, будучи в целом пророссийской, она стала отправлять военных на натовские учения, потом она стала подписывать какие-то двусторонние соглашения с силовыми ведомствами Европы. Потом стали отправлять на стажировку в Европу врачей, учителей, военных, полицейских, по сути мозги, весь чиновничий аппарат. А те с удовольствием их брали, бесплатно обучали, потому что они понимали, что формируют там свою пятую колонну. Вот, в чем дело», – сказал Соин.