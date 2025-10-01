В ПАСЕ предложили конфисковать европейские виллы Соловьёва и Шария
Страны ЕС должны конфисковать недвижимость «российских пропагандистов», и отдать их антироссийским деятелям.
Об этом на заседании ПАСЕ заявил одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я хочу обратиться к правительствам Италии и Испании. На озере Кома находится роскошная вилла российского пропагандиста Соловьёва. В Испании на берегу Средиземного моря есть роскошная вилла Шария.
Я хочу попросить вас – пришло время конфисковать эти роскошные виллы и сделать из них настоящие дома правды – сделать их резиденциями для свободных журналистов со всего мира», – сказал Гончаренко.
«Пока украинских журналистов пытают в российских тюрьмах, российские пропагандисты, такие, как Ксения Собчак, пьют вино в парижских ресторанах, и снова снимают какую-то российскую пропаганду.
Мы должны остановить это как можно скорее!», – добавил укро-депутат.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: