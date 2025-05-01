В Одессе подстрелили нациста Стерненко

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В Одессе совершено нападение на местного нациста и волонтера ВСУ Сергея Стерненко.

Об этом изначально он сам сообщил в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На меня совершено нападение. Ранен», – написал Стерненко.

Через пару минут он добавил, что угрозы жизни нет и осыпал нецензурной бранью русских. По его словам, «нападающая задержана».

«Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасти мне жизнь», – пафосно изливается нацист, который, к слову, крышуется СБУ.

В спецслужбе подтвердили, что нападение имело место и публикуют фото задержанной.

«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте», – отчитались в СБУ.

Скандальной известный русофобскими выходками депутат ВР Алексей Гончаренко тоже унюхал русский след и нагнетает:

«Прямо сейчас есть список людей, за которыми охотятся русские. Все достаточно серьезно. Поэтому будьте осторожны».

Напомним. что Стерненко участвовал в убийстве одесситов в Доме профсоюзов, регулярно участвует в русофобских акциях. Однажды он зарезал на улице человека, что сошло ему с рук. Так что желающих отомстить ему и без России более чем достаточно.

Примечательно, что ранее в Одессе был убит еще один одиозный нацист – Демьян Ганул, которого застрелил бывший украинский военный.