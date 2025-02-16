В Мюнхене США столкнулись с жесткой оппозицией своим планам по Украине – The Wall Street Journal

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The Wall Street Journal анализирует неудачную попытку американского дипломатического «блицкрига» в Мюнхене. По итогам обсуждений Штаты фактически столкнулись с жесткой оппозицией своим намерениям решать украинский вопрос без присутствия Европы за столом переговоров, но за ее счет. Кроме того, США однозначно заявили Украине, что у нее есть место за столом переговоров с Россией.

«Американские чиновники попытались заверить Украину, что она будет сидеть за столом переговоров с Россией, после того как Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху. Госсекретарь Марко Рубио сказал своему украинскому коллеге Ермаку, что Вашингтон не намерен удерживать его от переговоров и что было бы глупо так поступать, по словам дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности», – говорится в статье.

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Позже, в субботу, представитель администрации Трампа по Украине генерал-лейтенант Кит Келлогг сказал, что Россия и Украина должны вести прямые переговоры, а США будут выступать посредником.

«Европейским лидерам он дал гораздо более жесткое послание, заявив, что не видит для них места за столом переговоров. «Я думаю, что этого не произойдет. У Европы физически не будет представителя за столом переговоров по Украине», — сказал Келлог на Восьмом Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности организован Фондом Виктора Пинчука. добавив, что, тем не менее, европейцы могут внести свой вклад в решение украинского вопроса.

«Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему «Минска-2». Там было много людей за столом, и они не имели никакой возможности присоединиться к мирному процессу – это не принесло успеха. Мы не будем повторять «Минск». Я не хочу уточнить, я хочу сказать, как определить стол? Вы будете сидеть за третьим столом. Вы будете сидеть за третьим столом. эти обсуждения? Да. Если подразумевается сидеть физически за столом, то нет», — разъяснил позицию Белого дома Келлог.

Европейские чиновники начали готовить ответ администрации Трампа.Они утверждают, что европейские деньги понадобятся для укрепления обороны Украины и восстановления страны.

Администрация Трампа заявила, что хочет, чтобы европейские войска были на линии разграничения, чтобы помочь обеспечить соблюдение мирного соглашения, но ни один парламент на континенте, вероятно, не одобрит этот шаг, если Европе не будет предоставлен шанс стать полноценным игроком в установлении мира, говорят европейские чиновники.

«В двух словах: Без Украины и без Европейского союза не будет ни надежных и успешных переговоров, ни прочного мира», — заявил в субботу в Мюнхене президент Евросовета Антониу Коста.

По словам Косты, долгосрочное решение конфликта должно основываться на признании того, что «российская угроза выходит за пределы Украины». По его словам, соглашение о прекращении огня, которое позволит России возобновить боевые действия против Украины в будущем, неприемлемо для ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что организует экстренную встречу министров иностранных дел в Мюнхене в воскресенье для проведения переговоров.

Уже завтра, в понедельник, лидеры Франции, Великобритании, Польши, Германии и других стран встретятся в Париже, чтобы обсудить, какой вклад может внести Европа в обеспечение мира, сообщили официальные лица.

В последние дни некоторые высказывали мнение, что вместо того, чтобы выполнять миротворческую роль, охраняя постконфликтную границу, европейские войска могли бы выполнять на Украине другие функции, например, проводить военную подготовку. Это позволило бы европейцам принять участие в игре, если Россия нападет на Украину в будущем.

Чтобы получить место за столом переговоров, Европе необходимо сформулировать четкие цели, включая видение системы европейской безопасности, которая должна появиться после войны, указывает американское издание.