В Москву едет посланец Трампа. Что ответит Путин на идею 30-дневного перемирия?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После завершения вчерашних переговоров с украинскими чиновниками в Саудовской Джидде, по итогам которого Трамп объявили, что «мяч на поле России» и предложили поддержать идею тридцатидневного полного перемирия на фронте, Reuters пишет о запланированном на послезавтра визите в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который, по данным агентства, должен встретиться с Владимиром Путиным

«Уиткофф, который официально является посланником Трампа на Ближнем Востоке, играет все большую роль в усилиях по прекращению трехлетнего конфликта на Украине», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Американский портал Axios также подтверждает, что спецпредставитель Трампа планирует переговоры с Путиным в России после уже состоявшегося американо-украинского саммита

«Встреча с Путиным должна состояться через несколько дней после ключевой встречи между американскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии. Уиткофф должен был принять участие во встрече с украинскими чиновниками, но на данный момент, похоже, именно он станет главным каналом связи с Россией в рамках разделения труда внутри команды президента Трампа по внешней политике и национальной безопасности», отмечается в материале.

В Москве также подтвердили, что ждут гостей из Америки. Правда, с оговорками.

«Но далеко не факт, что сам Уиткооф будет встречаться с Путиным. Президент хочет все же говорить с лидером США напрямую, а для Уиткоффа у нас есть целый пул переговорщиков – и Дмитриев, и Ушаков, и Лавров (и глава СВР Нарышкин, если вдруг речь пойдет и о других темах, помимо Украины – например, о новом обмене заключенными», – отмечает неназванный высокопоставленный конфидент в российском руководстве.

В сообщении также говорится, что планы Уиткоффа могут измениться в зависимости от ситуации с переговорами в Катаре и графика Путина.

Интриги добавляет и CNN, по данным которой Кремль не подтвердил и не опроверг визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 14 марта.

«Конечно, Соединенные Штаты, как страна, которая берет на себя инициативу в поиске путей мирного урегулирования ситуации по Украине, проинформируют российскую сторону после сегодняшних контактов с украинцами в Джидде. Это нормальная практика. О том, когда и как это будет сделано, мы сообщим в свое время», — цитирует канал пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Обращает на себя внимание разница в интерпретации итогов встречи в исполнении американских и украинских официалов. Так, если в Белом доме говорят, что «Трамп поставил Зеленского на место, отметив серьезный настрой США на сделку по заключению мира», то в Киеве утверждают, что идея тридцатидневного перемирия – это очередной «хитрый план», а не следствие того, что украинских начальников «прогнули» их американские визави.

Как пишет брюссельский корреспондент британского издания The Telegraph Джо Барнс со ссылкой на неназванного украинского чиновника, «решение предложить прекращение огня частично направлено на то, чтобы разоблачить блеф Владимира Путина относительно его готовности к продвижению мирных переговоров».

«Посмотрим, что произойдет, но я даю меньше 50% вероятности, что Россия согласится» – утверждает анонимный киевский конфидент британской газеты.

Одновременно Дональд Трамп в тот же день, когда его переговорщик будет зондировать настроения в Москве, собирается провести рабочую встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Как известно, последний внезапно развернул свою позицию на 180 градусов и поддержал идею Трампа о том, что прекращение огня и подписание перемирия должны предшествовать обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.