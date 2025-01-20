В Москве предложили США размен Панамского канала на Украину
Россия может поддержать притязания США на установление контроля над Панамским каналом.
Об этом в эфире видеоблога «Долгов» заявил влиятельный московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп от имени американской экономики хочет, чтобы китайцы не контролировали Панамский канал, что вполне возможно. И чтобы никакие мафиозные латиноамериканские группировки не контролировали, и чтобы они не драли три шкуры с американских кораблей, которые там всё время проходят. Законное желание.
Мы могли бы его поддержать даже в этом в далёком будущем, но не сейчас. Потому что сейчас, когда американцы оккупируют часть России, которая является Украиной, наш ответ им должен быть: «Янки, гоу хоум», – заявил Марков.
Эксперт считает, что США могут установить протекторат над Гренландией по логике референдума в Крыму.
«Я много слышал, так сказать, от наших, у нас считают, вот, американцы используют это там, вот границы менять, это тем самым оправдывает наши решения по Крыму и по Донбассу, так сказать, вот этот принцип нерушимости границ раздвигается. Забудьте, принципы выброшены на помойку. Нет у западников никаких принципов. Они, кстати, раньше были, это большой стратегический вопрос. Почему западники отказались от принципов этих. Но сейчас у них никаких принципов», – сказал эксперт.
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