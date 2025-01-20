В Москве предложили США размен Панамского канала на Украину

Россия может поддержать притязания США на установление контроля над Панамским каналом.

Об этом в эфире видеоблога «Долгов» заявил влиятельный московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп от имени американской экономики хочет, чтобы китайцы не контролировали Панамский канал, что вполне возможно. И чтобы никакие мафиозные латиноамериканские группировки не контролировали, и чтобы они не драли три шкуры с американских кораблей, которые там всё время проходят. Законное желание.

Мы могли бы его поддержать даже в этом в далёком будущем, но не сейчас. Потому что сейчас, когда американцы оккупируют часть России, которая является Украиной, наш ответ им должен быть: «Янки, гоу хоум», – заявил Марков.