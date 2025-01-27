В Москве предложили начать раздавать гражданство и работу жителям Юго-Востока Украины

Максим Столяров.  
27.01.2025 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как только прекратятся боевые действия, на Украине начнётся борьба за власть и гражданская война.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только прекратятся боевые действия, на Украине начнётся борьба за власть и гражданская война....

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«Почему бы не разложить тыл ВСУ объявлением того, что будет предоставлено российское гражданство жителям Юга-Востока Украины, с гарантированным трудоустройством в РФ и прочего, чтобы усилить отторжение войны», – поинтересовался Калашников.

«Тема интересная, непростая. Там действительно много людей, которым поперёк души и эта власть, и эта бандеризация нормальных людей. Им очень тяжело.

Вопрос в другом – как отличить овец от козлищ? Кому обещать гражданство? Человеку можно все что угодно обещать, а человек недоверчив», – ответил Вершинин.

По его мнению, на Украине и так неизбежна гражданская война.

«То единственное, что может сыграть в пользу и России, и жителям Украины, кроме некоторых её районов и кроме некоторых страт общества, которые от нацизма получают бабки.

Я совершенно не исключаю варианта гражданской войны на Украине. Причем, что самое смешное, не пророссийских с проукраинскими. Этот момент уже потерян, к сожалению. А всех со всеми. То есть, когда желающие прорваться к корыту поднимутся против тех, кто уже дорвался к корыту, а те позовут на помощь кого-то.

В такой ситуации, в какой сейчас Украина, любое замирение чревато внутренним взрывом, и никакие Штаты его не остановят, потому что любая такая ситуация – это внутренняя схватка за плюшки», – подытожил экс-депутат.

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