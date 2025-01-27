В Москве предложили начать раздавать гражданство и работу жителям Юго-Востока Украины

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Как только прекратятся боевые действия, на Украине начнётся борьба за власть и гражданская война.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему бы не разложить тыл ВСУ объявлением того, что будет предоставлено российское гражданство жителям Юга-Востока Украины, с гарантированным трудоустройством в РФ и прочего, чтобы усилить отторжение войны», – поинтересовался Калашников.

«Тема интересная, непростая. Там действительно много людей, которым поперёк души и эта власть, и эта бандеризация нормальных людей. Им очень тяжело. Вопрос в другом – как отличить овец от козлищ? Кому обещать гражданство? Человеку можно все что угодно обещать, а человек недоверчив», – ответил Вершинин.

По его мнению, на Украине и так неизбежна гражданская война.