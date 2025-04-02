В Москве недовольны осведомлённостью украинских спецслужб о России – Прозоров
С 2015 года Украина ведёт против РФ и республик Донбасса полноценную диверсионную войну с развёрнутой агентурно-боевой деятельностью.
Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«[После дебальцевского разгрома] украинское руководство чётко поняло, что военным путём оно ДНР и ЛНР не победит. Сделать ставку надо на что? ИПСО и разведывательно-диверсионные операции. В моём распоряжении есть документ… есть такой объединённый комитет по разведывательной деятельности при президенте Украины, глава его секретарь СНБО, в марте 2015 это был Турчинов. Туда входят и все руководители спецслужб, и президент.
И на заседании этого комитета принимается решение развернуть против ДНР, ЛНР, Крыма и РФ неограниченную агентурно-боевую деятельность, подготовить для этого группы, которые засылать на территории «для проведения актов прямого воздействия». Маскировать их деятельность под криминальные разборки, действия российских спецслужб, которые якобы убирают неугодных лидеров ополчения. Под какие-то бизнес-разборки. Готовить эти группы с привлечением западных инструкторов на имеющейся в Украине инфраструктуре», – рассказал Прозоров.
Также он прикинул, сколько могло киевской агентуры попасть в РФ.
«Допустим, приехало 3 млн. беженцев, 1% возьмите – это 30 тысяч агентов подтверждённых. Конечно, «шпиономания». Причём, я когда на Украине работал на наши спецслужбы, одной из основных задач было добывание сведений об осведомлённости противника о наших действиях.
И иногда, допустим, я приносил в Москву, в Центр информацию о том, что Украина знает о России, и в Москве, мягко говоря, очень недовольны, потому что достаточно много знали украинские спецслужбы. [А значит, и ЦРУ всё это знает] – конечно», – добавил бывший подполковник.
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