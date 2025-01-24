Удары России по Украине в качестве ответа на удары по ее территории западными дальнобойными ракетами являются «просто подарком» для Запада.

Об этом бывший американский дипломат и геополитический аналитик Джим Джатра заявил в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, можно сказать, что это хорошо, что они сдержались. Многие так и говорят. Но это поощряет безответственных людей в Вашингтоне, Лондоне и Париже. А если господин Мерц станет следующим канцлером, то и в Берлине. Они думают, что это безопасно: мы можем делать в России все, что захотим, и они не ответят, а просто будут еще больше бомбить Украину. А кто об этом заботится? Чем больше украинцев погибнет, тем лучше. Я беспокоюсь о том, что сдержанность России, какой бы разумной она ни была, просто способствует эскалации конфликта, а не его прекращению. Меня беспокоит менталитет людей в Москве. Они считают себя разумными людьми и не понимают, что имеют дело с кучкой сумасшедших, которые не реагируют на предупреждения и доводы», – сказал Джатра.

Он считает, что в Москве не понимают: американский истеблишмент – это большой тупой динозавр», который «предсказуемо нарушит любую сделку».

«Я склонен думать, что для Москвы было бы разумнее просто выиграть эту чертову войну в украинском государстве и поставить Вашингтон перед фактом. Тогда им придется с этим смириться. Возможно, НАТО не переживет этого. Я надеюсь, что НАТО как организация прекратит свое существование. Она должна была сделать это в 1991 году», – сказал Джатра.

Он добавил, что такой исход был бы в интересах США и всего мира.