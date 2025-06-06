«В мире не осталось ни одного безопасного аэродрома и порта» – экс-командующий США в Европе

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После проведённой Киевом спецоперации «Паутина» в глубоком тылу РФ, становится очевидно, что подобным атакам теперь может быть подвержен любой аэропорт или морской порт на планете.

Об этом в интервью DW заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, сейчас, я думаю, каждый командующий авиабазой на планете проверяет, готовы ли они к чему-то подобному. Вы знаете, всегда есть дилемма с самолётами – нужно ли их ставить в ангар, или строить вокруг них защитные сооружения. Нужно ли их рассредоточить. Это всё усложняет техническое обслуживание. Все думают о защите. То же самое касается морских портов в разных странах. Знаете, можно припарковать грузовик рядом с портом Гамбурга или Лондона и начать творить там беспорядки с помощью таких же технологий. Думаю, это заставит людей задуматься о своей безопасности», – рассуждал он.