«В мире не осталось ни одного безопасного аэродрома и порта» – экс-командующий США в Европе
После проведённой Киевом спецоперации «Паутина» в глубоком тылу РФ, становится очевидно, что подобным атакам теперь может быть подвержен любой аэропорт или морской порт на планете.
Об этом в интервью DW заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, сейчас, я думаю, каждый командующий авиабазой на планете проверяет, готовы ли они к чему-то подобному. Вы знаете, всегда есть дилемма с самолётами – нужно ли их ставить в ангар, или строить вокруг них защитные сооружения. Нужно ли их рассредоточить. Это всё усложняет техническое обслуживание. Все думают о защите.
То же самое касается морских портов в разных странах. Знаете, можно припарковать грузовик рядом с портом Гамбурга или Лондона и начать творить там беспорядки с помощью таких же технологий. Думаю, это заставит людей задуматься о своей безопасности», – рассуждал он.
«Во-вторых, на поле боя – в воздухе, на суше и в море, это меняет характер войны. То, что можно сделать с беспилотными системами, разрушает очень дорогое традиционное оборудование. Я думаю, что гонка за искусственным интеллектом будет набирать обороты, потому что именно искусственный интеллект раскроет истинный потенциал БПЛА, чтобы они могли выполнять различные задачи. Вы увидите попытки понять, кто же сможет получить преимущество», – вещал Ходжес.
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