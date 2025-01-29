В Минобороны предпочли тоннель под Севастопольской бухтой – вместо моста

Катя Добрина.  
29.01.2025 17:29
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Строительство, Транспорт


Генплан Севастополя предусматривает строительство двухуровневого тоннеля: одна часть будет выходить в центре города, другая – на Северной стороне.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генплан Севастополя предусматривает строительство двухуровневого тоннеля: одна часть будет выходить в центре города, другая...

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«Рассматривался мост или тоннель, и разработчиками генерального плана было предложено организовать связь с Северной стороной в виде тоннеля.

Даже при согласовании с Министерством обороны размещения мостового перехода, его выход упирается в улицу Героев Севастополя, которая ведёт в центр города, итак перегруженный транспортом. Поэтому мост через Севастопольскую бухту не приведет к улучшению транспортной ситуации, и был предложен тоннель, одна из сторон которого выходит на улицу Пожарова, где сейчас идет общественное обсуждение по строительству тоннеля с выходом на улицу Петрова. То есть вход будет вместе, а дальше выделенная полоса на Северную сторону», – пояснил Жукалов.

Разработчик транспортной части документа от Института Генплана Москвы Наталья Кармадонова добавила, что по совокупности показателей, планировочных условий, ограничений, вариант тоннеля более предпочтителен.

«Тем более, что в Севастополе сложились уникальные планировочные условия для начала тоннеля в сложившейся части города – это перепад высот в зоне Стрелецкого спуска, благодаря чему можно организовать двухуровневый тоннель: короткий тоннель будет ближе к поверхности и выходить на улицу Петрова, а глубокий тоннель пойдет под бухтой с выходом в зоне створа Приморской улицы.

Протяжённость тоннеля части порядка 2 км, и его строительство не требует сноса застройки, и в общем-то мы мало затрагиваем территории для изъятия под улично-дорожную сеть», – заключила Кармадонова.

Проект Генплана Севастополя прошел общественные слушания, одобрен федеральными органами и согласован правительством Севастополя. В феврале документ вынесут на рассмотрение Заксобрания города.

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