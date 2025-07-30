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Даже если бы было объявлено перемирие на Украине, Турция может найти предлог, чтобы не допустить возвращения через проливы подлодок Черноморского флота.

Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом международных отношений Chatham House (признан нежелательной в России организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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