В Лондоне подстрекают Турцию не допускать возвращения российских подлодок в Черное море

Михаил Рябов.  
30.07.2025 15:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Турция, Украина


Даже если бы было объявлено перемирие на Украине, Турция может найти предлог, чтобы не допустить возвращения через проливы подлодок Черноморского флота.

Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом международных отношений Chatham House (признан нежелательной в России организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если бы было объявлено перемирие на Украине, Турция может найти предлог, чтобы не...

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«До полномасштабного вторжения в Украину у России было шесть подводных лодок, приписанных к Черноморскому флоту, четыре из которых базировались в Черном море, а две – в Восточном Средиземноморье, действуя из Тартуса, Сирия…

Две в Сирии были вынуждены уйти из–за падения режима Асада с ограниченной перспективой возвращения – серьезный удар по позициям России в Восточном Средиземноморье. Однако эти подводные лодки не могут вернуться в Черное море, пока проливы остаются закрытыми в соответствии с конвенцией Монтре.

Прекращение огня дало бы России возможность потребовать от Анкары вновь открыть проливы для российских кораблей, что позволило бы им пополнить и усилить свой ослабленный флот. Если бы Турция поддалась такому давлению, маловероятно, что страна изменила бы свою позицию по ограничению операций НАТО в Черном море…

Однако у Турции есть веские основания для того, чтобы отклонить такую просьбу. Она может — и, вероятно, должна — настаивать на том, что прекращение огня, особенно временное или тактическое, не означает окончания боевых действий и, следовательно, не соответствует юридическим критериям для открытия проливов.

До тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение, открытие проливов может позволить России восстановить свою военно-морскую мощь в Чёрном море и подготовиться к следующему этапу конфликта.

Более того, получив в своё распоряжение новые активы, Россия сможет восстановить контроль над торговыми потоками, что поставит под угрозу экономическую жизнеспособность Украины», – пишут вражеские аналитики.

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