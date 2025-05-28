В ЛНР предложили ответить на Таурусы ударами ракет по Польше и Германии
Германия, Франция и Великобритания анонсируют удары по территории России, и ответ должен быть адекватным – анонсы ударов по хабу в Польше или заводу в Германии.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа открыто анонсирует удары по РФ. Как они будут это делать? Будет две-три волны БПЛА, затем отправят Taurus или Storm Shadow при помощи крыла F-16.
Надо осознать, что это произойдет. Ответ должен быть очень жёстким, но не по Киеву, а по хабу в Польше, по заводу в Германии. «Орешник» туда запустить, или другую ракету. У нас ведутся разработки изделий, которые с минимальными затратами времени максимально нанесут вред.
Нужно исходить из того, что враг готовится к серьезной эскалации конфликта, готовит войска, прощупывает ракетами, как мы отреагируем. Если мы промолчим и ударим по киевской хунте — это один вопрос. Если мы ударим по их территории — это уже другой вопрос. Но то, что их наказывать надо… и жёстко наказывать — это очевидный факт», – считает эксперт.
Он напомнил, что передачу Taurus Украине анонсировали ещё год назад. Но тогда Шольц решил отложить этот вопрос из политических соображений. Его преемника Мерца выборы уже не сдерживают.
«Следующий этап – это поставки киевской хунте ядерного оружия. Почему бы и нет? Киев это давно просит, и эти же дурачки будут также проталкивать данный вопрос. Хотя, я думаю, что США будут безусловно против этого. Америка хочет красиво отказаться от Европы, чтобы оставить ее один на один с нашей русской армией.
Впереди ещё очень сложные боевые действия, и много будет разговоров по поводу могучего оружия Европы, которое они поставят. А Taurus сбиваются точно так же, как HIMARS и Storm Shadow», – заключил Киселёв.
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