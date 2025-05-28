Германия, Франция и Великобритания анонсируют удары по территории России, и ответ должен быть адекватным – анонсы ударов по хабу в Польше или заводу в Германии.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа открыто анонсирует удары по РФ. Как они будут это делать? Будет две-три волны БПЛА, затем отправят Taurus или Storm Shadow при помощи крыла F-16. Надо осознать, что это произойдет. Ответ должен быть очень жёстким, но не по Киеву, а по хабу в Польше, по заводу в Германии. «Орешник» туда запустить, или другую ракету. У нас ведутся разработки изделий, которые с минимальными затратами времени максимально нанесут вред. Нужно исходить из того, что враг готовится к серьезной эскалации конфликта, готовит войска, прощупывает ракетами, как мы отреагируем. Если мы промолчим и ударим по киевской хунте — это один вопрос. Если мы ударим по их территории — это уже другой вопрос. Но то, что их наказывать надо… и жёстко наказывать — это очевидный факт», – считает эксперт.

Он напомнил, что передачу Taurus Украине анонсировали ещё год назад. Но тогда Шольц решил отложить этот вопрос из политических соображений. Его преемника Мерца выборы уже не сдерживают.