В курской катастрофе ВСУ виноваты американцы – экс-минобороны Украины

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украинские войска могли эффективно удерживать оккупированные территории Курской области только благодаря предоставляемой США идеальной разведке в режиме реального времени.

Об этом в эфире «France 24» заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска могли эффективно удерживать оккупированные территории Курской области только благодаря предоставляемой США идеальной...

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«К сожалению, позиция администрации США сейчас такова, что они хотят оказать давление на Украину. Дело в том, что Украина никогда не была против потенциального прекращения огня, и мы считаем, что нас не нужно было убеждать прекращением поддержки  и обмена разведданными. Так что это тяжело, это действительно очень сложно», – пожаловался Загороднюк.

Он напрямую связал это с катастрофой ВСУ в Курской области.

«Нет смысла оставаться там дольше, чем необходимо. Украина довольно уверенно удерживала эти территории, пока у неё была разведка. Как видите, прекращение поддержки и ухудшение ситуации в Курске произошли примерно в одно время.

Это прямое следствие, потому что Украина удерживала контроль над Курской областью, не позволяя российским войскам приближаться к линии соприкосновения. Для этого нужна идеальная разведка в режиме реального времени. Сейчас этого нет. Так что, я думаю, ситуация ухудшилась из-за этого», – сокрушался экс-министр.

При это экс-министр умолчал, что значительная часть оккупированной Курщины была освобождена до решения США. Напомним, что вчера вчера Вашингтон объявил, что возобновляет военную помощь и предоставление разведданных Украине

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