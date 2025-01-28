В Крыму за призывы убивать русских экстремист получил наказание

Иван Самойлов.  
28.01.2025 13:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Русофобия, экстремизм


В Феодосии городской суд признал виновным местного жителя, получившего наказание за призывы убивать русских.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в в УФСБ по Крыму и Севастпоолю.

В Феодосии городской суд признал виновным местного жителя, получившего наказание за призывы убивать русских....

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«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя Феодосии, который публично призывал к убийству русских, а также всячески публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран. Сегодня Феодосийский городской суд признал гражданина виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Установлено, что 37-летний феодосиец являлся активным участником украинских чатов мессенджера «Телеграм», в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении гражданин активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Однако использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении.

При это экспертиза показала, что текстовые записи «содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)».

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета»).

Приговором суда экстремист получил 2,5 года колонии поселения.

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