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В Ялте задержан украинский диверсант, намеревавшийся совершить теракт.

Об этом «ПолитНавигатору сообщили в пресс-службе крымского Управления ФСБ.

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«Установлено, что злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России», – говорится в сообщении.

При обыске в доме террориста обнаружены СВУ осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и составные части дрона. Кроме того, изъят сартфон, в кором была пеерписка с украиснким куратором.

Злоумышленник информировал противника о результатах ударов по территории РФ и призывал в соцсетях к расправе на российскими военными.

Уголовные дела возбуждены по двум статьям УК: ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК России.

Киевский райсуд Симферополя заключил террориста под стражу.