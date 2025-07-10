В Крыму диверсант пытался ударить дроном по скоплению силовиков

Иван Самойлов.  
10.07.2025 13:40
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Терроризм


В Ялте задержан украинский диверсант, намеревавшийся совершить теракт.

Об этом «ПолитНавигатору сообщили в пресс-службе крымского Управления ФСБ.

В Ялте задержан украинский диверсант, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «ПолитНавигатору сообщили в пресс-службе...

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«Установлено, что злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России», – говорится в сообщении.

При обыске в доме террориста обнаружены СВУ осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и составные части дрона. Кроме того, изъят сартфон, в кором была пеерписка с украиснким куратором.

Злоумышленник информировал противника о результатах ударов по территории РФ и призывал в соцсетях к расправе на российскими военными.

Уголовные дела возбуждены по двум статьям УК: ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК России.

Киевский райсуд Симферополя заключил террориста под стражу.

«ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения..

Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров «Телеграм» и WhatsApp с незнакомыми контактами», – предупреждает ФСБ.

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