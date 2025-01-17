В Киеве жалуются, что Лукашенко стал образцом идеального политика для украинцев

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 603
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, История, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Многие украинцы до сих пор тоскуют по благам Советского Союза и восхищаются «хозяйственным гением» белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская журналистка Наталия Позняк-Хоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинцы до сих пор тоскуют по благам Советского Союза и восхищаются «хозяйственным гением»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Миф о том, что советское было классным, и его нужно было сохранить, белорусам удалось его выгодно продать. И до 20-го года украинцы смотрели на Беларусь с завистью, что там сохранились колхозы, дороги, там ничего не развалили.

Все думали, что это за счёт хозяйственного гения Лукашенко. И до 19-20 года Лукашенко был одним из образцов для многих украинцев», – сказала Позняк-Хоменко.

Она не объяснила, что случилось в 2019-20 годах, но пожаловалась, что «иллюзии» о Советском Союзе терзают украинцев до сих пор.

«Нам нужно освобожадться от этих иллюзий. Мы уверены, что только разом (вместе), наша общая борьба [поможет этому].

Без независимой Украины не будет независимой Беларуси, как и без независимой Беларуси не будет независимой Украины. У нас общая дорога», – валяла дурака националистка.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить