В Киеве жалуются, что Лукашенко стал образцом идеального политика для украинцев
Многие украинцы до сих пор тоскуют по благам Советского Союза и восхищаются «хозяйственным гением» белорусского президента Александра Лукашенко.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская журналистка Наталия Позняк-Хоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Миф о том, что советское было классным, и его нужно было сохранить, белорусам удалось его выгодно продать. И до 20-го года украинцы смотрели на Беларусь с завистью, что там сохранились колхозы, дороги, там ничего не развалили.
Все думали, что это за счёт хозяйственного гения Лукашенко. И до 19-20 года Лукашенко был одним из образцов для многих украинцев», – сказала Позняк-Хоменко.
Она не объяснила, что случилось в 2019-20 годах, но пожаловалась, что «иллюзии» о Советском Союзе терзают украинцев до сих пор.
«Нам нужно освобожадться от этих иллюзий. Мы уверены, что только разом (вместе), наша общая борьба [поможет этому].
Без независимой Украины не будет независимой Беларуси, как и без независимой Беларуси не будет независимой Украины. У нас общая дорога», – валяла дурака националистка.
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