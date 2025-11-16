В Киеве заговорили о «федерализме – с полным поражением Галичины в правах»

Засилье неадекватных бандеровцев на Украине может, вдруг, обернуться гражданской войной с дальнейшей автономией Западенщины и высылкой всех галичан из Центральной Украины.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко [объявлен в РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов] заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Враг на Украине забирает только территории и ресурсы. Свободу, достоинство, республику, перспективы, управление, молодёжь, страну в целом мы разрушаем и теряем сами. То есть, я говорю, это всё – суверенные вещи, это мы их разрушили. Мне отвечают: «свободу забрал Путин», «гиднисть забрал Путин», «республику разрушил Путин» и т.д. Это всё не мы. То есть отсутствие суверинизма – это когда ты не понимаешь, что это твоё, и тобой было сделано. Когда ты ответственность на врага кладёшь. Национал-патриоты оказались не суверенистами. В этом проблема. Это люди, которые считают, что патриотизм только национальный, что он украинский, украиноязычный, за Петлюру и Бандеру, только такой. А то – не патриотизм. Меньшая часть общества? Но она очень активная», – сказал Дацюк.