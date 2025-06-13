В Киеве встревожены резким ростом изоляционизма и евроскептицизма «из-за козней России»
Русские якобы раздувают на Украине идеи изоляционизма, из-за чего возникающий по понятным причинам антитрампизм среди украинцев становится антиамериканизмом и даже «антиевропейскостью».
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, украинский политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из главных вообще задач РФ на сегодняшний момент – это максимальное раздувание идеи изоляционизма Украины. На протяжении этого года мы можем сказать о том, что на вопрос, какой вы видите Украину в будущем – с Европой, НАТО, или нам нужно полагаться только на свои силы, количество мнений, что нужно полагаться на собственные силы, выросла с 35 процентов до 55. Рост на 20%, безусловно, является огромной проблемой на будущее», – сокрушался Денисенко.
«Потому что одна из главных проблем, которая на сегодняшний день будет ждать украинское общество – это полное разочарование в партнёрах и такой себе не только антитрампизм, антиамериканизм и даже антиевропейскость становится хорошим тоном у многих украинцев. Это, в свою очередь, может привести к неправильному выбору будущего вектора развития Украины», – тревожился укро-эксперт.
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