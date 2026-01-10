В Киеве восстановили отопление, а мэр Днепропетровска предлагает «роптать» на Зеленского

Игорь Шкапа.  
10.01.2026
  (Мск) , Киев
Россия минувшей ночью продолжила в дежурном режиме наносить удары по энергетической и промышленной инфраструктуре на Украине.

Продолжаются перебои с электроснабжением и отоплением в ряде крупных городов. Ситуацию обостряет наступление холодов.

«Наша страна имеет генерацию электроэнергии. От огромных мощных АЭС до ТЭС и ГЭС. Но еще существуют процессы транзита и распределения, требующие специального оборудования. И даже если возвести вокруг него бетонный саркофаг или пирамиду Хеопса, это все равно не убережет от прямого попадания сразу нескольких баллистических ракет.

А когда сгорает такой трансформатор, то на изготовление нового на рынке понадобится едва ли не полгода. И суть в том, что электричества у нас почти достаточно. Однако россияне умышленно «выбивают» именно ее транзит и распределение. Лишь бы она не смогла добраться до ваших розеток», – жалуется мэр Днепропетровска бандит Борис Филатов.

В подконтрольном Филатову городе после ночного удара без света осталось около 50 тысяч человек. Градоначальник явно реагирует на недовольство граждан, пытаясь свалить вину на центральную власть в Киеве:

«Бесспорно, мы можем роптать, потому что сама центральная власть с телемарафоном собственноручно искупали нас в многочисленных докладах о том, как «все хорошо» и «под контролем», – напоминает Филатов.

В самом Киеве ночью вновь появились «Герани». С утра в столице были повальные отключения света, но к обеду власти объявили о «стабилизации ситуации» – электричество будут пытаться давать по графикам – на несколько часов с перерывами. Утверждается, что полностью восстановлено отопление.

Возможно, это ненадолго, ведь ночью вновь могут вернуться российские беспилотники. А даже днем в Киеве уже более 10 градусов мороза, и в ближайшие дни потепления не будет, судя по данным метеопрогнозов.

